將軍澳東港城3日錄4宗 海景大兩房戶劈2球沽 換樓客699萬接貨｜二手樓成交

二手樓交投回升。中原地產將軍澳廣場第一分行高級分區營業經理何俊傑表示，將軍澳坑口站上蓋屋苑東港城，過去3日連錄4宗買賣成交，交投暢旺，屋苑本月交投量增至7宗，平均實用呎價約12,350元。

何俊傑指，分行最新促成東港城3座高層H室易手，實用面積524方呎，採兩房一廁間隔，享有海景。單位最初以899萬元放售，期間曾減至828萬元即獲洽購，最終累減200萬元或22%，以699萬元成交，折合實用呎價13,340元。新買家為同區換樓客，一直有意物色東港城大兩房單位，惟放盤罕有，是次難得遇上心水戶，加上位處高層，業主亦願意大幅降價，見造價吸引，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主於2013年11月以530萬元買入該單位，持貨近12年，現轉手帳面賺169萬元，升值近32%。