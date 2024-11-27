將軍澳私樓兩房交投旺 區內客租轉買將軍澳中心 上手4年蝕108萬｜二手市況

黃靜娟透露，新買家為區內租客，見息口回落，上址價錢合理，即由租轉買，入市自住。原業主於2020年以710萬元購入單位，持貨約4年，是次沽貨帳面虧損108萬元，物業期內貶值約15.2%。

中原地產將軍澳副區域營業經理黃靜娟表示，將軍澳中心10座低層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，景觀開揚。今年8月開價600萬元，屬「蝕讓價」放盤，本月中調整至638萬元，最終以602萬元沽出，呎價約14,828元。

據悉，新買家鍾情屋苑鄰近坑口站，出入方便，加上單位景觀清靜舒適，考慮片刻即決定入市自用。原業主於2016年以467萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手帳面獲利100萬元，物業期內升值約21.4%。

中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，坑口站新寶城3座中層E室，實用面積約434方呎，屬兩房間隔。單位坐向正南方，享開揚翠綠山景，最新以567萬元成交，呎價約13,065元。

利嘉閣地產將軍澳分行經理楊友銘稱，調景嶺都會駅1座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，外望開揚市景。原開價735萬元，議價後以695萬元合理價成交，呎價約14,271元。

楊友銘透露，買家為區內客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，鎖定調景嶺站上蓋物業，因地理位置佳，而調景嶺站又是轉車站之一，去多區都方便，於是聯絡代理安排到上址睇樓。客人心儀屋苑位置方便，周邊配套完善，加上單位間隔合用，決定洽購。

據悉，原業主於2012年以約442萬元買入單位，持貨約12年，現轉售帳面賺約253萬元，物業期內升值約57.2%。他補充，該屋苑現有約254個單位放盤，最低入場費由約660萬元起。

用家 708 萬購日出康城 MONTARA

利嘉閣地產將軍澳(將軍澳站)首席分區董事溫錦駒表示，日出康城7期A MONTARA第2A座低層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，外望開揚公園美景。原叫價750萬元，議價後以708萬元易手，呎價約13,882元。