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地產
2024-02-22 18:30:00

將軍澳綠表兩房升逾兩球沽 香港仔未補價兩房 呎價不足5500元｜二手居屋成交

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將軍澳煜明苑錄本月首宗二手成交， 兩房戶以綠表價300萬元沽出，平均呎價6,849元。

將軍澳煜明苑錄本月首宗二手成交， 兩房戶以綠表價300萬元沽出，平均呎價6,849元。

煜明苑中層兩房 28年升逾210

將軍澳及香港仔居屋各錄兩房綠表獲利成交。中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪表示，分行最新促成將軍澳煜明苑本月首宗二手成交，單位為C座中層14室，建築面積602方呎，實用面積438方呎，採兩房一廁間隔，座向北方，享內園景，最初開價358萬元，現降價58萬元或16%，以綠表價300萬元易手，平均實用呎價6,849元。

他指出，新買家為同區客，習慣居於區內，鍾情該區交通方便，家人亦居於同區，議價後即決定入市單位自用。據悉，原業主早於19965月以85.55萬元購入單位，當時單位亦未補地價，持貨近28年，現轉手帳面獲利214.45萬元離場，單位期內升值2.5倍。
即睇將軍澳煜明苑放盤(HOUSE730)

香港仔居屋鴻福苑兩房戶，以綠表價222萬元沽出，平均呎價5,455元。

香港仔居屋鴻福苑兩房戶，以綠表價222萬元沽出，平均呎價5,455元。

鴻福苑兩房25年帳升近136

此外，中原地產香港仔大道分行副分區營業經理郭詠媚表示，分行最新促成香港仔居屋鴻福苑成交，單位為鴻澤閣中低層5室，實用面積407方呎，亦為兩房間隔，原先以綠表價250萬元放售，最新以222萬元成交，平均實用呎價5,455元。新買家為外區公屋住戶，見近期樓價回落，故把握機會入市單位自用。原業主則於1998年以綠表價86.18萬元買入單位，持貨約25年，現沽出帳面賺135.82萬元或升值約1.6倍。
即睇香港仔鴻福苑放盤(HOUSE730)

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