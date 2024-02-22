將軍澳綠表兩房升逾兩球沽 香港仔未補價兩房 呎價不足5500元｜二手居屋成交

煜明苑中層兩房 28 年升逾 210 萬

將軍澳及香港仔居屋各錄兩房綠表獲利成交。中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪表示，分行最新促成將軍澳煜明苑本月首宗二手成交，單位為C座中層14室，建築面積602方呎，實用面積438方呎，採兩房一廁間隔，座向北方，享內園景，最初開價358萬元，現降價58萬元或16%，以綠表價300萬元易手，平均實用呎價6,849元。

他指出，新買家為同區客，習慣居於區內，鍾情該區交通方便，家人亦居於同區，議價後即決定入市單位自用。據悉，原業主早於1996年5月以85.55萬元購入單位，當時單位亦未補地價，持貨近28年，現轉手帳面獲利214.45萬元離場，單位期內升值2.5倍。

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