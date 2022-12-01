將軍澳藍塘傲鳳凰樓海景戶3500萬沽 呎價3.47萬 創區內二手新高

將軍澳跨灣大橋及將藍隧道即將通車，刺激將軍澳二手樓交投，更在逆市下誕「樓王」。據市場消息指，藍塘傲2座極高層A室，屬鳳凰樓層單位，實用面積1,008方呎，採四房間隔，外望開揚海景，單位新近「零議價」3,500萬元易手，平均實用呎價34,722元，不單創屋苑呎價新高，更破將軍澳區二手呎價新高紀錄。

連租約易手 月租 4.1 萬 消息指，單位原業主在2018年5月以2,439.03萬元一手購入物業作投資用途，持貨逾4年，現帳面獲利1,060.97萬元，期內升值近44%。而該單位現連每月41,000元租約，料新買家可有約1.4厘租金回報。此外，亦消息指，上述成交的「樓王」單位，毗連的B室單位於今年10月以2,318萬元售出，實用面積1,032方呎，成交呎價22.461元，有指兩個單位買家或為同一人；若將兩戶打通，單位面積將超過2,000方呎。