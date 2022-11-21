將軍澳蝕讓潮持續！日出康城一房3年輸超過50萬

將軍澳藍田隧道(將藍隧道)及跨灣連接路下月11日通車，惟消息似乎對將軍澳區樓市未有正面作用，皆因該區本月持續錄得蝕讓或新低價成交個案，最新有日出康城業主3年損手逾50萬元售出一房單位。
利嘉閣地產市務經理趙洛民表示，日出康城6期LP6第5座高層N室，實用面積約379方呎，向北，一房間隔，以600萬元沽出，較銀行估價低出79萬元或近12%，呎價約15,831元。
從單位相片可見，單位交吉成交，開放式廚房設計，客飯廳外連露台，採光度充足。單位位處高層，外望開揚內園景。原業主於2019年4月以624萬元入市，持貨約3年，現轉售帳面虧損24萬元，單位期內貶值約3.8%；計及使費，料實蝕超過50萬元。
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代理：新都城兩房年底或跌穿500萬關口
區內藍籌屋苑新都城最新錄得兩房低價及蝕讓成交，8座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，座向西北望園景。原叫價730萬元，最終累減達200萬元，以530萬元易手，創屋苑同類戶近4年新低，呎價約14,601元。中原地產將軍澳都會駅分行經理黃仕斌稱，對上新都城2座高層B室曾以608萬元沽出，是次成交價再跌13%，他續稱，如市場持續未有利好消息帶動，或有機會在年底前跌穿500萬元關口。
中原地產高級分區營業董事伍錦基指，新都城1期6座低層B室，實用面積約364方呎，向東北。今年8月開價680萬元放售，最終以550萬元沽出，累減130萬元或約19.1%，呎價約15,110元。原業主於2017年11月以595萬元買入單位，持貨約5年，現轉手帳面已虧損45萬元，單位期內貶值約7.6%。計及使費，料實蝕逾74萬元離場。