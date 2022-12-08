將軍澳7日7宗蝕讓 峻瀅三房3年損手271萬

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路於周日通車，有物業顧問報告指，將有助增加區內住宅需求及樓價表現；但整體樓市氣氛疲弱下，區內樓價表現仍未見起色，本月首7日已錄7宗蝕讓個案；但交投明顯加快，如峻瀅5日內連錄6宗成交，當中3宗要損手賣樓，當中虧損幅度最大達271萬元。

利嘉閣黃金欽表示，峻瀅2期2座高層E室三房戶，實用面積738方呎，今年7月以1,010萬元放盤，累減292萬元，以718萬元沽出，呎價約9,729元。原業主於2019年以938萬元入市，持貨僅3年，現轉手帳面虧蝕220萬元或約23.5%，計及使費料實蝕逾271萬元。

中原黃仕斌稱，屋苑1期7座高層F室三房戶，實用面積738方呎，坐向西方，享海景。原開價1,050萬元，累減275萬元，以775萬元成交，呎價約10,501元。原業主於2018年5月以895萬元入市，現轉手帳面虧損120萬元或約13%，計及使費料實蝕逾170萬元。

黃仕斌續稱，將軍澳中心6座高層G室三房戶，實用面積690方呎，坐向西北方，享山景。最初開價1,030萬元，累減92萬元或9%，至938萬元易手，呎價約13,594元。原業主於2019年12月以1,000萬元買入單位，持貨剛滿3年，因即將移民，故額外印花稅(SSD)鬆綁即決定沽貨，現轉手帳面蝕讓62萬元或約6.2%，計及使費料實蝕逾118萬元。