利嘉閣地產將軍澳中心分行市務經理楊凱俊稱，將軍澳中心6座高層F室，實用面積約684方呎，屬三房一套間隔，外望單邊山景。原叫價938萬元，經議價後減價50萬元或約5.3%，終以「意頭價」888萬元成交，呎價約12,982元。

關偉豪指，原業主於2015年以約1,018萬元購入單位，持貨約9年，是次轉手帳面獲利132萬元，單位期內升值約13%。

中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳南THE PARKSIDE 1A座高層B室，實用面積約743方呎，採三房套房間隔，另設儲物房。單位坐向東北方，擁內園景，最新以1,150萬元易手，呎價約15,478元。

楊凱俊透露，新買家早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，立即相約代理睇樓。客人心儀屋苑基座為大型商場，僅需數分鐘步程即達港鐵將軍澳站，生活配套夠方便，加上單位開則四正，景觀亦佳，遂拍板洽購。

據悉，原業主於2007年以約338萬元購入單位，持貨約17年，現售出帳面大賺約550萬元，單位期內升值約1.6倍。他補充，該屋苑現時有約50個單位放盤，最低入場費由約555萬元起。

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