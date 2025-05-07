專才客鍾情九龍屋苑三房 「轉租為買」1450萬購半島豪庭｜二手市況

二手市場續現專才客入市蹤影，紅磡及美孚均錄得相關成交個案。中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭本月迄今暫錄2宗買賣，最新錄得5座中層B室成交，單位實用面積約932方呎，採三房套房間隔，另設工人套房。 據了解，單位坐向西南方，外望市景，今年初以1,600萬元放售，最後減價150萬元或約9.4%，至1,450萬元易手，呎價約15,558元。 袁顯岸透露，新買家為專才家庭，來港已經1年多，一直有意轉租為買，見上址景觀開揚，間隔實用，考慮片刻即決定入市自用。據悉，原業主於2005年以659.2萬元購入單位，持貨約20年，是次沽出單位帳面大幅獲利790.8萬元，單位期內升值近1.2倍。

擔心人民幣貶值 買美孚曼克頓山「保值」 利嘉閣地產西九龍分行高級經理梁偉傑稱，美孚曼克頓山5座低層G室，實用面積約674方呎，三房間隔，外望開揚景致。原叫價1,280萬元，議價後減123.2萬元或約9.6%，至1,156.8萬元略低於市價售出，呎價約17,163元。 梁偉傑續稱，新買家為內地專才，擔心人民幣匯率貶值，於是計劃買樓保值，早前經利嘉閣真盤源平台尋找優質盤源，經代理推介上址，即相約睇樓。客人認為放盤單位地段優越，屬美孚一線屋苑，屋苑周邊配套完善，有大型公園及商場，又鄰近港鐵站，加上單位間隔實用兼裝修企理，遂拍板洽購。