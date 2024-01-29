專才效應逾千萬元單位受捧！新盤中上價貨佔比逼近三成｜一手市況

市場憧憬《財政預算案》進一步「減辣」，加上受到股市的影響，近期樓市吹淡風。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月份全港只有1個全新盤開售，且屬規模不大的單幢盤，1月份整體一手市場暫只錄約336宗成交，比上月同期約1,306宗回落逾七成，估計全月成交約500宗。他稱，相信農曆新年前，一手市場買賣仍靠減價氣氛推動市民入市。 九龍區新盤主導市場，本月暫錄得約215宗成交，佔整體約63%。其次是新界區錄約87宗，佔比約25%。屬1月唯一新盤、由宏安地產(1243)發展的黃大仙「薈鳴」本月累沽97伙，套現逾4.8億元，為月內成交最多新盤。其餘是新鴻基地產(016)天水圍「YOHO WEST」，暫錄34宗；由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」，以及九龍建業(034)將軍澳現樓「海茵莊園」分別錄23及15宗；上述四個樓盤已佔整體成交一半。 另外，雖然整體交投回落，惟中上價單位表現不俗。據中原地產統計，本月一手市場暫錄約95宗樓價1,000萬元以上成交，佔整體約28%。然而，上月一手市場錄得約1,400宗成交之中，1,000萬元以上佔約12%。

內地專才慳稅近「 3 球」入市晉環 由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」及由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」，是1月暫時最多1,000萬元以上成交樓盤，各錄10宗；其次是鷹君集團(041)大埔白石角現樓「朗濤」、由嘉里建設(683)、信置及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」、由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」，以及由鼎珮集團持有的長沙灣現樓「睿峰」，合共錄得24宗。 當中「晉環」1B座39樓A室，實用面積919方呎，本月初以2,780萬元售出。據了解，單位由內地專才購入，享有「先免後徵」優惠，是次需繳付約118.15萬元的稅款，佔樓價約4.25%，較以前需繳付樓價15%的「辣稅」，涉及金額約417萬元，即慳接近300萬元的稅款。 陳永傑認為，自政府放寬外來人才的置業印花稅，專才買家置業步伐有加快跡象，中上價新盤受惠。