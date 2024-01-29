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地產
2024-01-29 08:10:00

專才效應逾千萬元單位受捧！新盤中上價貨佔比逼近三成｜一手市況

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專才效應逾千萬元單位受捧！新盤中上價貨佔比逼近三成｜一手市況

專才效應逾千萬元單位受捧！新盤中上價貨佔比逼近三成｜一手市況

市場憧憬《財政預算案》進一步「減辣」，加上受到股市的影響，近期樓市吹淡風。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月份全港只有1個全新盤開售，且屬規模不大的單幢盤，1月份整體一手市場暫只錄約336宗成交，比上月同期約1,306宗回落逾七成，估計全月成交約500宗。他稱，相信農曆新年前，一手市場買賣仍靠減價氣氛推動市民入市。

九龍區新盤主導市場，本月暫錄得約215宗成交，佔整體約63%。其次是新界區錄約87宗，佔比約25%。屬1月唯一新盤、由宏安地產(1243)發展的黃大仙「薈鳴」本月累沽97伙，套現逾4.8億元，為月內成交最多新盤。其餘是新鴻基地產(016)天水圍「YOHO WEST」，暫錄34宗；由信和置業(083)、莊士機構(367)及市區重建局合作發展、已屆現樓的旺角「ONE SOHO」，以及九龍建業(034)將軍澳現樓「海茵莊園」分別錄2315宗；上述四個樓盤已佔整體成交一半。

另外，雖然整體交投回落，惟中上價單位表現不俗。據中原地產統計，本月一手市場暫錄約95宗樓價1,000萬元以上成交，佔整體約28%。然而，上月一手市場錄得約1,400宗成交之中，1,000萬元以上佔約12%

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內地專才慳稅近「3球」入市晉環

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田「瑜一」及由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」，是1月暫時最多1,000萬元以上成交樓盤，各錄10宗；其次是鷹君集團(041)大埔白石角現樓「朗濤」、由嘉里建設(683)、信置及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」、由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」，以及由鼎珮集團持有的長沙灣現樓「睿峰」，合共錄得24宗。

當中「晉環」1B39A室，實用面積919方呎，本月初以2,780萬元售出。據了解，單位由內地專才購入，享有「先免後徵」優惠，是次需繳付約118.15萬元的稅款，佔樓價約4.25%，較以前需繳付樓價15%的「辣稅」，涉及金額約417萬元，即慳接近300萬元的稅款。

陳永傑認為，自政府放寬外來人才的置業印花稅，專才買家置業步伐有加快跡象，中上價新盤受惠。

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半億元以上豪宅交投增36%

事實上，近期豪宅大額成交頻頻，5,000萬元以上的大碼成交，1月增至15宗，按月增加36%，其中9宗更過億元，當中不乏內地資金入市個案。泛海國際(129)與德祥地產(199)及資本策略(497)合作發展的西半山寶珊道23號超級豪宅寶峰，連錄4宗內部轉讓交易，涉資逾21億元。

若撇除內部交易，月內最矚目的兩宗豪宅大刁，包括九龍倉(004)及南豐集團合作發展、會德豐地產負責銷售的山頂超級豪宅「Mount Nicholson」第3期，月初售出分層單位15D室連雙車位，成交價6億元，呎價131,033元。另嘉里旗下畢架山龍駒道3號「緹外」，1伙頂層複式大宅6.19億元易手，呎價72,119元，創下九龍區分層住宅新高。

開放式戶去貨緩慢

至於本月以600萬元以下細價樓為主，佔153宗或45%。而600萬至1,000萬元，共有88宗或26%。成交戶型分布方面，本月以兩房單位最受歡迎，錄得約122宗或36%；其次是一房單位，亦錄得約111宗，比例33%。其次是三房戶佔43宗。開放式單位去貨量最慢，只有約14宗或4.2%。其餘為四房、特色戶及洋房。

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