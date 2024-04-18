二手租賃交投持續暢旺，租金升勢不減。利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，新近促成鰂魚涌寶峰園A座高層1室租務，單位實用面積823方呎，採三房連套房間隔，外望城市景觀。單位近日獲年輕專業人士洽租，鍾情單位間隔合用，附帶雅緻裝潢，加上外望英皇道繁華鬧市景，毗鄰區內購物商場及港鐵太古站，交通及民生配套齊全，睇樓後即與業主議價洽租。業主原開價30,000元放租，經洽談後，最終以29,000元成交，折合實用呎租約35元。據悉，業主於2008年以約465萬元購入上址單位，持貨16年，現時成功租出，可享租金回報高達7.5厘。
即睇鰂魚涌寶峰園租盤(HOUSE730)
專業人士2.9萬租鰂魚涌寶峰園三房 業主回報高見7.5厘｜二手樓租賃
二手租賃交投持續暢旺，租金升勢不減。利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，新近促成鰂魚涌寶峰園A座高層1室租務，單位實用面積823方呎，採三房連套房間隔，外望城市景觀。單位近日獲年輕專業人士洽租，鍾情單位間隔合用，附帶雅緻裝潢，加上外望英皇道繁華鬧市景，毗鄰區內購物商場及港鐵太古站，交通及民生配套齊全，睇樓後即與業主議價洽租。業主原開價30,000元放租，經洽談後，最終以29,000元成交，折合實用呎租約35元。據悉，業主於2008年以約465萬元購入上址單位，持貨16年，現時成功租出，可享租金回報高達7.5厘。