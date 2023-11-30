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地產
2023-11-30 17:45:23

小情侶眼見租金升樓價跌 決定追價31萬購新葵芳花園「上車」｜多圖

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小情侶眼見租金升樓價跌 決定追價31萬購新葵芳花園「上車」｜多圖

小情侶眼見租金升樓價跌 決定追價31萬購新葵芳花園「上車」｜多圖

近期市場氣氛好轉，不少買家把握機會低位入市。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園最新錄得一宗買家追價入市個案，買家花了約一個月看遍區內屋苑及舊洋樓單位，最終願追價約31萬元購入兩房單位，成交價較銀行平均估價低約7%

花一個月睇哂同區單位

許偉業指，新葵芳花園E座高層3室，實用面積約408方呎，兩房間隔。今年5月開價638萬元放售，最近降至569萬元。由於單位有裝修及屬高層，已成為屋苑必睇單位。新買家為一對小情侶，於葵涌租樓一段時間，眼見租金一直上升，樓價則下滑，覺得是時候要「上車」。由於買樓是人生大事，故花了約一個月看遍區內屋苑及舊洋樓單位，因收到訊息上址日內將會售出，不敢怠慢，當日分上、下午與雙方家長參觀單位，隨即召開家庭會議，決定還價500萬元。

不過，業主回覆銀行估價平均約572萬元，並已有實客願付535萬元，只等銀行日內覆實按揭。買家為表誠意，願追價至530.9萬元，亦示意業主收錢為先最為實際，最後業主心軟，同意以530.9萬元成交，呎價約13,012元，較平均估價低約7%

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新葵芳花園本月暫錄3宗成交

原業主放盤約半年，雖然累減107.1萬元或約16.8%出貨，但由於入市年期較早，於20127月以311萬元買入單位，持貨約11年，現轉售帳面仍能獲利219.9萬元，單位期內升值約71%

許偉業補充，新葵芳花園本月暫錄得3宗成交，平均實用呎價約13,052元。

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小情侶眼見租金升樓價跌 決定追價31萬購新葵芳花園「上車」｜多圖

新葵芳花園本月暫錄得3宗成交，平均實用呎價約13,052元。(資料圖片)

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