小情侶眼見租金升樓價跌 決定追價31萬購新葵芳花園「上車」｜多圖

近期市場氣氛好轉，不少買家把握機會低位入市。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園最新錄得一宗買家追價入市個案，買家花了約一個月看遍區內屋苑及舊洋樓單位，最終願追價約31萬元購入兩房單位，成交價較銀行平均估價低約7%。

花一個月睇哂同區單位

許偉業指，新葵芳花園E座高層3室，實用面積約408方呎，兩房間隔。今年5月開價638萬元放售，最近降至569萬元。由於單位有裝修及屬高層，已成為屋苑必睇單位。新買家為一對小情侶，於葵涌租樓一段時間，眼見租金一直上升，樓價則下滑，覺得是時候要「上車」。由於買樓是人生大事，故花了約一個月看遍區內屋苑及舊洋樓單位，因收到訊息上址日內將會售出，不敢怠慢，當日分上、下午與雙方家長參觀單位，隨即召開家庭會議，決定還價500萬元。