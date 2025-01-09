小業主去貨心切 私樓呎價失守1萬成交湧現 將軍澳三房低見「8字頭」(有圖)｜二手市況

新一年發展商群起推新盤應市，且定價仍然保守，搶走市場焦點，加上二手市場劈價、蝕讓成交此起彼落，小業主持貨信心疲弱。有全新盤開價的將軍澳日出康城，毗鄰的私人屋苑峻瀅呎價持續破底，不低失守1萬元關口，最新一宗更低見「8字頭」。
中原地產將軍澳康城第二分行分區營業經理何文俊表示，峻瀅錄得本月首宗交投，單位為1座高層A室，實用面積約693方呎，採三房套房間隔。單位擁山海雙景，景觀優質。原開價758萬元，最後大幅減價110萬元或約14.5%，以648萬元沽出，呎價約9,351元。
何文俊稱，新買家鍾情單位擁優質景觀，議價後感十分吸引，考慮片刻即決定入市作新居之用。據了解，原業主於2012年以513.9萬元一手買入單位，持貨約13年，現沽貨帳面獲利134.1萬元，單位期內升值約26.1%。
企裝三房套減價90萬易主
峻瀅另一宗二手成交呎價低見「8字頭」，將軍澳日岀康城分行A組客戶董事趙洛民指，單位為3座低層E室，實用面積約736方呎，屬三房套房連儲物房間隔，內附新淨企理裝修。原叫價750萬元，經過多番調整售價後，最終以660萬元易手，累減90萬元或約12%，呎價約8,967元，呎價創屋苑5年新低，
趙洛民透露，新買家為外區換樓客，睇樓上址兩次後，有感單位性價比高，開則四正兼裝修企理，而且屋苑配套設施齊全，於是承接單位自用。據悉，原業主於2012年以518萬元購入單位，持貨約13年，現轉售帳面賺142萬元，單位期內升值約27.4%。
⇊直擊峻瀅3座低層E室⇊
元朗溱柏兩房連天台戶 一手貨升值8%
中原地產元朗區域營業經理王勤學說，元朗區本月暫錄得14宗二手買賣，其中溱柏7座頂層連天台戶，實用面積約511方呎，兩房間隔。原開價535萬元，最後減價55萬元或約10.3%，以480萬元成交，呎價約9,393元。
王勤學指，原業主於2013年以445.2萬元一手買入單位，持貨約12年，現轉售帳面賺34.8萬元，單位期內升值約7.8%。
元朗蝶翠峰三房套連儲物房戶585萬易手
王勤學續說，元朗蝶翠峰18座中層H室，實用面積約793方呎，三房套房連儲物房間隔。原叫價590萬元，議價後以585萬元易手，呎價約7,377元。
據了解，新買家為上車客，見已進入減息周期，供樓負擔下降，決定把握時機上車，近日外遊返港即落實入市上址。原業主於2005年以223.5萬元買入單位，持貨約20年，現轉售帳面獲利361.5萬元，單位期內升值約1.6倍。
上水欣翠花園三房呎售8983元
中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝表示，上水欣翠花園錄得本月首宗成交，單位為3座低層E室，實用面積約657方呎，三房連套房間隔。原開價約640萬元，日前議價後以590.188萬元沽出，減價約49萬或7.8%，呎價約8,983元。
陳國輝透露，新買家為區內客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入市單位自用。據了解，原業主於2014年以485萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約105萬元，單位期內升值約21.7%。
粉嶺中心本月開齋 三房套450萬成交
市場消息指，粉嶺中心錄得本月首宗成交，單位為J座低層3室，實用面積約533方呎，屬三房套設計，間隔方正。原開價480萬元，及後獲區內客議價後以450萬元承接，呎價約8,443元。
據悉，原業主於2010年以約192.8萬元購入單位，持貨約15年，是次轉手帳面獲利257.2萬元，單位期內升值約1.3倍。
西營盤一房連租約劈價141萬易手
港島區都有相關成交，中原地產西南區堅尼地城分行高級資深區域營業經理沈興和表示，西營盤銀行大廈高層G室，實用面積約397方呎，一房間隔。原業主去年4月以450萬元連租約放盤，最後以309萬元連租約轉手，累減141萬元或約31.3%，呎價約7,783元。
沈興和說，新買家為投資客，一直物色300萬元左右的物業作收租投資，心儀上址入市成本較低，但位處西區有大量大學生租客，亦有中環上班族租客，租務投資穩健。以單位市值租金約1.5萬元計，新買家可享約5.8厘回報。據了解，原業主於2004年以57萬元購入單位，持貨約21年，是次沽出帳面獲利252萬元，單位期內升值約4.4倍。
資料顯示，銀行大廈位於西營盤德輔道西259-269號，1965年入伙，樓齡達60年，提供100個單位。