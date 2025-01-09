小業主去貨心切 私樓呎價失守1萬成交湧現 將軍澳三房低見「8字頭」(有圖)｜二手市況

新一年發展商群起推新盤應市，且定價仍然保守，搶走市場焦點，加上二手市場劈價、蝕讓成交此起彼落，小業主持貨信心疲弱。有全新盤開價的將軍澳日出康城，毗鄰的私人屋苑峻瀅呎價持續破底，不低失守1萬元關口，最新一宗更低見「8字頭」。

中原地產將軍澳康城第二分行分區營業經理何文俊表示，峻瀅錄得本月首宗交投，單位為1座高層A室，實用面積約693方呎，採三房套房間隔。單位擁山海雙景，景觀優質。原開價758萬元，最後大幅減價110萬元或約14.5%，以648萬元沽出，呎價約9,351元。

何文俊稱，新買家鍾情單位擁優質景觀，議價後感十分吸引，考慮片刻即決定入市作新居之用。據了解，原業主於2012年以513.9萬元一手買入單位，持貨約13年，現沽貨帳面獲利134.1萬元，單位期內升值約26.1%。

企裝三房套減價 90 萬易主

峻瀅另一宗二手成交呎價低見「8字頭」，將軍澳日岀康城分行A組客戶董事趙洛民指，單位為3座低層E室，實用面積約736方呎，屬三房套房連儲物房間隔，內附新淨企理裝修。原叫價750萬元，經過多番調整售價後，最終以660萬元易手，累減90萬元或約12%，呎價約8,967元，呎價創屋苑5年新低，

趙洛民透露，新買家為外區換樓客，睇樓上址兩次後，有感單位性價比高，開則四正兼裝修企理，而且屋苑配套設施齊全，於是承接單位自用。據悉，原業主於2012年以518萬元購入單位，持貨約13年，現轉售帳面賺142萬元，單位期內升值約27.4%。