小業主要錢唔要貨！九肚山四房轉手蒸發634萬 灣仔私樓持貨12年投降仍輸13%｜二手市況

二手蝕讓潮持續，小業主決定「要錢唔要貨」，除有近年入市者急止蝕外，即使12年前入市港島樓現「投降」沽貨，帳面仍損手80萬元或約13%。
市場消息稱，沙田九肚山玖瓏山月瓏閣2座中層C室，實用面積約1,507方呎，四房雙套及工作間連廁間隔。原叫價1,848萬元，最後累減338萬元或約18.3%，至1,510萬元沽出，呎價約10,020元。據悉，原業主於2015年以2,143.6萬元買入單位，持貨約9年，現轉售帳面虧損約633.6萬元，物業期內蒸發約29.6%。
大圍柏傲莊放盤近1年減價7%易主
大圍柏傲莊亦出現蝕讓成交，據報單位為3B座高層D室，實用面積約327方呎，一房間隔。據悉，單位放盤近1年，開價760萬元，後來累減55萬元或約7.2%，至705萬元售出，呎價約21,560元。原業主於2020年以802.2萬元買入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失約97.2萬元，物業期內跌價約12.1%。
元朗YOHO Town兩房2年蝕67萬
中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town第3座高層H室，實用面積約433方呎，原則兩房間隔，最新以555萬元易手，呎價約12,818元。據悉，原業主於2022年以622萬元購入單位，持貨約2年，現轉售帳面蝕67萬元，物業期內貶值約10.8%。
投資客530萬購灣仔愛寶大廈「蝕本貨」
中原地產灣仔尚翹峰分行分區營業經理林忠煜表示，灣仔愛寶大廈中層B室，實用面積約324方呎，開放式設計，望樓景，最新以530萬元成交，呎價約16,358元。
林忠煜透露，新買家為投資客，對灣仔星街一帶情有獨鍾，加上看好區內租賃回報，見上址價格相宜即入市作投資收租用。按市值租金約1.65萬元計，新買家料可享3.7厘租金回報。
據了解，原業主於2012年以610萬元購入單位，持貨約12年，是次沽出帳面虧損80萬元，物業期內貶值約13.1%。資料顯示，愛寶大廈位於灣仔進教圍13-15號，1996年入伙，提供44個單位。
西半山豫苑兩房3年貶值17%
市場消息指，西半山豫苑1座低層G室，實用面積約587方呎，兩房間隔，並獲同區用家以約828萬元承接，呎價約14,106元。據悉，原業主於2021年以約1,000萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面蝕約172萬元，物業期內貶值約17.2%。