小業主要錢唔要貨！九肚山四房轉手蒸發634萬 灣仔私樓持貨12年投降仍輸13%｜二手市況

二手蝕讓潮持續，小業主決定「要錢唔要貨」，除有近年入市者急止蝕外，即使12年前入市港島樓現「投降」沽貨，帳面仍損手80萬元或約13%。

市場消息稱，沙田九肚山玖瓏山月瓏閣2座中層C室，實用面積約1,507方呎，四房雙套及工作間連廁間隔。原叫價1,848萬元，最後累減338萬元或約18.3%，至1,510萬元沽出，呎價約10,020元。據悉，原業主於2015年以2,143.6萬元買入單位，持貨約9年，現轉售帳面虧損約633.6萬元，物業期內蒸發約29.6%。

大圍柏傲莊放盤近 1 年減價 7% 易主

大圍柏傲莊亦出現蝕讓成交，據報單位為3B座高層D室，實用面積約327方呎，一房間隔。據悉，單位放盤近1年，開價760萬元，後來累減55萬元或約7.2%，至705萬元售出，呎價約21,560元。原業主於2020年以802.2萬元買入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失約97.2萬元，物業期內跌價約12.1%。