小業主高追入市輸錢離場 將軍澳新寶城兩房4年埋單損手180萬｜二手市況

本港樓市跌浪持續，部分在過去5年內「高追」買樓的小業主，今日打「退堂鼓」普遍要輸錢離場。 市場消息指，將軍澳新寶城6座中層A室，實用面積約434方呎，兩房間隔，附企理裝修。原叫價628萬元，放盤約兩個月，最終以580萬元沽出，累減48萬元或約7.6%，呎價約13,364元。 據悉，原業主於2021年以760萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損約180萬元，單位期內貶值約23.7%。翻查資料，同類單位對上一宗成交為1座高層D室，實用面積同約434方呎，去年12月以623萬元售出，呎價約14,355元。

資料顯示，新寶城位於坑口銀澳路1號，鄰近港鐵坑口站，1999年入伙，共有6座，提供2,184個單位。 堅尼地城順暉大廈兩房 5 年貶值 23% 中原地產寶翠園第二分行分區營業經理柳志明表示，堅尼地城順暉大廈低層A室，實用面積約323方呎，兩房間隔。今年初放盤時叫價500萬元，最終以472萬元易手，累減28萬元或約5.6%，呎價約14,613元。 據了解，新買家為本地用家。原業主於2020年以610萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕138萬元，單位期內貶值約22.6%。翻查資料，同座中高層A室，實用面積同約323方呎，去年5月以465萬元成交，呎價約14,396元。

資料顯示，順暉大廈位於堅尼地城厚和街19號，1993年入伙，提供71個單位。

粉嶺 One Innovale 一房「零議價」沽 3 年跌價 11% 有入市新樓的業主亦決定投降止蝕，中原地產粉嶺逸峯分行客戶經理蔡天賜說，上水及粉嶺區本月暫錄約11宗二手買賣，其中粉嶺One Innovale本月錄得1宗成交，最新錄得A座中層11室，實用面積約327方呎，一房間隔。原開價約390萬元，成功「零議價」易手，呎價約11,927元。 蔡天賜續說，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即購入單位自用。原業主於2022年以約438萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損48萬元，單位期內跌價約11%。

資料顯示，One Innovale位於粉嶺馬適路8號，2022年入伙，分為3期共有5座，提供1,576個單位。 大埔居屋景雅苑三房 4 年帳輸 142 萬 居屋亦難逃蝕讓命運，中原地產新達廣場資深分區營業經理趙愛蓮指，大埔景雅苑B座中層06室，實用面積約554方呎，三房間隔。原叫價約550萬元，議價後減12萬元或約2.2%，以538萬元售出，呎價約9,711元。 趙愛蓮透露，新買家見屋苑環境舒適，價錢合理，即購入單位自住。據了解，原業主於2021年以680萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面損失約142萬元，單位期內蒸發約20.9%。