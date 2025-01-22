小肥羊首間迴轉火鍋店 落戶長沙灣睿峰地舖 月租約10萬｜商舖市況

近年不少內地餐飲「過江龍」來港開舖，期間雖出現結業潮，但個別銀根充足的品牌仍持續擴展中。內地火鍋品牌小肥羊新近進駐長沙灣睿峰商場地舖，開設品牌全港首間迴轉火鍋店，該舖位由中原(工商舖)促成交易，月租約10萬元。目前，睿峰商場出租率達七成，地舖尚餘1個待租，意向呎租約64元。

逾 1500 呎舖位 呎租約 64 元 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃少康表示，最新促成的租務成交為長沙灣元州街249至263號睿峰地下02至04號舖，該舖建築面積約1,541方呎，以月租約10萬元計，每呎租金約64元。新租客為內地著名火鍋品牌小肥羊集團，為該品牌在港第2家分店外，更為品牌首間迴轉火鍋店。他指出，小肥羊集團睇準睿峰商場地利位置優越，鄰近長沙灣港鐵站僅需1分鐘步程，加上地舖本身亦甚受餐飲品牌歡迎，其中一家租客為朱敏記大排檔，為網紅打卡熱點，有助帶動附近消費人流，加上業主在租務條款安排上亦富彈性及貼心。故決定承租該舖。

尚有 5 地舖待租 呎租最平 28 元起 黃少康續稱，目前睿峰出租率達七成，1樓舖位部分租予NGO非牟利團體，2樓全層租予24/7健身中心，涉及樓面面積約12,000方呎，為本港其中一間最大樓面面的分店。目前招租中的5個地舖，面積最細由783方呎起，至最大5,243方呎，呎租叫價由28元至64元不等。他相信，隨著小肥羊迴轉火鍋店進駐，將帶動睿峰商場人氣更旺，連同朱敏記大牌檔將成為長沙灣區餐飲新地標，帶動區內居民餐飲娛樂外，亦將吸引更多外區客前來用膳，預料睿峰商場出租情況會更見理想。