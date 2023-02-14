小蠔灣項目流標 今年第3幅地皮觸礁

港鐵(066)昨宣布，決定不接納任何有關大嶼山小蠔灣項目第1期的標書文件，並會於適時重新招標；是繼今年1月赤柱環角道豪宅官地及本月市區重建局觀塘市中心第四及第五發展區項目後，第3個項目流標收場。項目上周截標，共收3份標書，包括長江實業集團(1113)、會德豐地產及新鴻基地產(016)。

分析：發展商去庫存減慢 出價保守

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次小蠔灣項目流標或與樓面面積較大有關。資料顯示，是次項目第1期總樓面面積約131.28萬方呎，當中住宅樓面佔124.54萬方呎，可建單位數目最多1,900伙，商場樓面則佔6.74萬方呎。去年樓市受新冠疫情、加息等因素影響，發展商去庫存速度減慢，現時有一個新發展區項目涉及較大樓面面積發展，加上政府將有其他地皮推出，故他相信發展商出價較審慎。

張翹楚指，隨著近期市況回暖，發展商去庫存速度加快，投地意欲或會增加，將對大面積地皮有幫助；另建議港鐵短期內可考慮會否先興建鐵路站上蓋部分，以降低技術及成本等因素，才再推出項目作招標。

翻查資料，港鐵對上一個流標項目為東涌牽引配電站項目，當時於2021年10月28日截標，共接獲5份標書，其後港鐵於調整招標條款作修改，包括補地價金額由47億元大幅削減11.52億元或25%，至35.48億元；另本來規定中標者須最少分紅15%，改由發展商自行提出分紅比例，以決定勝負，最終由華懋集團於去年7月底投得項目。