小蠔灣1期今招標 港鐵：中標可飲頭啖湯

鄧智輝(左)表示，不會揣測小蠔灣車廠1期最終接獲的標書數量；右為港鐵投資物業總經理陳宛冰。

焦點大型住宅項目、港鐵(066)小蠔灣車廠發展項目今日起就第1期開始招標，惟近期樓市淡靜，對入標反應或有影響。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，不會揣測最終接獲的標書數量，並指中標財團不會是「開荒牛」，而是「飲頭啖湯」。

小蠔灣項目將會提供約2萬伙住宅單位，當中一半屬私人住宅，另一半屬資助出售房屋，將來總人口料逾6萬人。鄧智輝稱，該區將設有約32.3萬方呎的購物商場，亦有學校等社區配套設施。第1期位處於項目的西南面，鄰近日後的車站出口，住宅樓面面積上限為約124.54萬方呎，商場樓面面積約為6.74萬方呎，上周四共接獲33份發展意向書。

鄧智輝指，市場現時雖受高通脹等因素影響，但發展商對市況相當熟悉，自己會「計數」。第1期料提供約1,200至1,600伙，讓發展商有更大彈性，因應市況調節興建單位的類型。他續指，若進度順利，第1期的中標財團最快可於2027年至2028年進行預售，屆時小蠔灣車站及商場亦會同步落成，故中標財團不會是「開荒牛」，而是「飲頭啖湯」。

據報小蠔灣第1期部分，港鐵以約86億元完成補地價。鄧智輝重申，補地價金額考慮到港鐵需要時間及龐大金額搬遷車廠、興建新小蠔灣鐵路站、為東涌綫沿線鐵路設施所需的配合更改工作等，涉及投資額達幾百億元，不透露補地價的具體金額。