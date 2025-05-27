小西灣藍灣半島本月沽10伙 兩房年初放盤終劈價近「1球」易主(有圖)｜二手市況

銀行同業拆息回落，樓市氣氛轉旺，近月一、二手交投顯著增加。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島本月迄今已錄得10宗成交，較上月同期的5宗增加一倍，最新錄得一宗兩房減價成交個案，單位放盤5個月最後減價98萬元或近13%易手。
招潔冰指，藍灣半島6座中層G室，實用面積約493方呎，屬兩房連儲物室間隔，眺望開揚城市景及翠綠山景。單位於今年1月放盤，最初叫價780萬元，上月輕微降價至760萬元，一減再減下最終以682萬元售出，放盤約5個月累減98萬元或近13%，呎價約13,834元。
⇊藍灣半島6座中層G室景觀⇊
一手業主賺近1.7倍離場
招潔冰透露，買家為外區客，心儀上址外望開揚景致，間隔實用，陽光充沛，環境舒適。據悉，原業主早於2001年以254.2萬元一手向發展商購入單位，持貨約24年，現轉售帳面獲利427.8萬元，單位期內升值幅度近1.7倍，升幅跑贏大市。
翻查資料，屋苑同座中層G室，實用面積同約493方呎，於2021年樓價高峰期時曾以858萬元售出，可見同類單位最新造價較4年前高位回落約兩成。藍灣半島位於小西灣小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。