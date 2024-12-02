小西灣藍灣半島5日連錄3宗成交 兩房型格裝修678萬速沽(多圖)｜二手樓成交

減息效應下上月二手市場價量平穩，世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島於11月份錄得6宗成交，世紀21Q動力更一手包辦全數成交，市場佔有率100%，於上月底的5日更連環促成3宗成交，其中一個兩房型格裝修單位，放盤一個月極速以678萬元獲買家承接。
招潔冰指，藍灣半島1座中層G室，兩房間隔，外望內園景，實用面積約455方呎，最新以678萬元易手，呎價約14,901元。原業主於10月底才將單位放盤，原叫價750萬元，最終減價72萬元或約9.6%成交。買家心儀單位為東南戶，時尚優雅型格設計，保養簇新，另受惠於《施政報告》放寬下可承造七成按揭，故一見傾心立即購入。原業主於2013年以572萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面賺106萬元，物業期內升值約18.5%。
⇊直擊藍灣半島1座中層G室⇊
中層三房套累減248萬易手
招潔冰稱，另一宗成交為6座中層B室，實用面積約811方呎，三房主人套房連工人房間隔。原業主於年中叫價1,400萬元放售單位，期後兩度減價，最終以1,152萬元成交，累減248萬元或約17.7%，呎價約14,205元。
據了解，買家為區內客，心儀單位為全海景三房套另工人套，溫馨雅致，全屋均設景觀大窗外望彼岸將軍澳南，而主人房270度大窗景觀更橫跨東邊藍塘海峽至啟德郵輪碼頭璀璨夜市，景觀遼闊，再加上價格合理，故買家大筆一揮置業安居。原業主於2006年以515萬元購入單位，持貨約18年，現轉售帳面獲利637萬元，物業期內升值約1.2倍。
⇊直擊藍灣半島6座中層B室⇊
資料顯示，藍灣半島位於小西灣小西灣道28號，2001年入伙，樓齡約23年，共有8座，提供3,098個單位。藍灣半島的實用面積由323呎至1,464呎。屋苑樓下為藍灣半島公共交通交匯處，附近有藍灣廣場。