小西灣藍灣半島5日連錄3宗成交 兩房型格裝修678萬速沽(多圖)｜二手樓成交

減息效應下上月二手市場價量平穩，世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島於11月份錄得6宗成交，世紀21Q動力更一手包辦全數成交，市場佔有率100%，於上月底的5日更連環促成3宗成交，其中一個兩房型格裝修單位，放盤一個月極速以678萬元獲買家承接。

招潔冰指，藍灣半島1座中層G室，兩房間隔，外望內園景，實用面積約455方呎，最新以678萬元易手，呎價約14,901元。原業主於10月底才將單位放盤，原叫價750萬元，最終減價72萬元或約9.6%成交。買家心儀單位為東南戶，時尚優雅型格設計，保養簇新，另受惠於《施政報告》放寬下可承造七成按揭，故一見傾心立即購入。原業主於2013年以572萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面賺106萬元，物業期內升值約18.5%。