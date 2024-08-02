尖東新文華中心中層相連近7000呎放售 意向呎價不足9000元｜商廈市況

尖東區商廈續受追捧，當中吸引不少用家入市。三鐵匯聚交通便利，成為該區賣點，加物業價格相宜，可選擇的單位面積亦相對較多，有業主趁勢放售尖東新文華中心A座大面積相連單位，並委託中原(工商舖)作獨家代理出售事宜，項目極具競爭力，呎價約8,900元，即意向價約6,141萬元放售。
遇誠意準買家 業主可擴大議價空間
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，是次獨家代理項目位於尖沙咀東科學館道14號新文華中心A座7樓11至17室，面積共約6,900方呎，意向價約6,141萬元，平均呎價約8,900元。許榮偉指，該單位目前由業主自用，備有寫字樓裝修及布局，四正實用，正向𨋢位，將會以交吉形式出售，其市場租金水平約為每方呎25元至28元。若遇誠意準買家，業主更會擴大議價空間，務求互惠互利。
許榮偉稱，新文華中心位於尖東人流最暢旺的核心區域。大廈交通便捷，臨近港鐵站及渡輪，享尖沙咀、尖東及紅磡站三鐵匯聚優勢，過海巴士站亦近在咫尺，為企業帶來強大地利之便，而東鐵過海段自通車後已大大縮短往返港島及新界時間，前往會展站只需5分鐘。此外，大廈低層地庫設有停車場，提供約150個車位，方便駕車人士前往。
許榮偉指出，新文華中心由A座及B座組成，設有10層寫字樓，每層樓面接近2萬平方呎，屬區內具規模商廈，基座設有商場。大廈保養不俗，設有中央冷氣及合共6部客貨升降機。物業開則呈正方形，間隔亦實用，大部份單位屬長形，景觀方面以A座面向百周年紀念花園單位較為優勝。今次放售的A座7連單位更屬對正𨋢口大單邊位，附設企理寫字樓裝潢，四正實用，投資自用皆宜。
新文華中心現有放盤呎價大多逾1萬元
許榮偉透露，新文華中心目前市場放盤單位呎價大都在10,000元以上，根據中原(工商舖)資料顯示，新文華中心今年內僅錄得1宗買賣成交，而該單位更屬細單位，面積約487平方呎，成交價約540.5萬元，折合呎價約1.1萬元。是次放售業主僅以約8,000元呎價放售，較最新成交個案折讓近三成，顯示出業主誠意十足，加上尖沙咀區寫字樓市場近月進入回暖期，加上物業放售面積屬市場矜罕單位，合不少企業作據點之用，相信今番放售會獲實力企業洽詢。