尖東新文華中心中層相連近7000呎放售 意向呎價不足9000元｜商廈市況

新文華中心由A座及B座組成，設有10層寫字樓，每層樓面接近2萬平方呎，屬區內具規模商廈，基座設有商場。(資料圖片)

尖東區商廈續受追捧，當中吸引不少用家入市。三鐵匯聚交通便利，成為該區賣點，加物業價格相宜，可選擇的單位面積亦相對較多，有業主趁勢放售尖東新文華中心A座大面積相連單位，並委託中原(工商舖)作獨家代理出售事宜，項目極具競爭力，呎價約8,900元，即意向價約6,141萬元放售。

遇誠意準買家 業主可擴大議價空間

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，是次獨家代理項目位於尖沙咀東科學館道14號新文華中心A座7樓11至17室，面積共約6,900方呎，意向價約6,141萬元，平均呎價約8,900元。許榮偉指，該單位目前由業主自用，備有寫字樓裝修及布局，四正實用，正向𨋢位，將會以交吉形式出售，其市場租金水平約為每方呎25元至28元。若遇誠意準買家，業主更會擴大議價空間，務求互惠互利。