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地產
2024-12-12 14:00:00

尖東明輝中心基座傳8.5億獲城大洽購 較高峰期叫價大劈69%｜商廈市況

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尖東明輝中心基座傳8.5億獲城大洽購 較高峰期叫價大劈69%｜商廈市況

尖東明輝中心基座傳8.5億獲城大洽購 較高峰期叫價大劈69%｜商廈市況

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教育機構趁樓價回落，紛紛斥資掃貨。資深投資者羅守輝及有關人士持有的尖東廣場多層商舖，市傳終以8.5億元獲洽購，較疫情前的高峰期叫價大劈68.5%，新買家料為香港城市大學。

據悉，上述物業為尖東加連威老道94號明輝中心的基座商場「尖東廣場」，佔地涉及地庫至三樓共7層，每層建築面積約10,31614,477方呎，總樓面面積共約90,222方呎，佔明輝中心60.1%業權。

尖東明輝中心基座傳8.5億獲城大洽購 較高峰期叫價大劈69%｜商廈市況

成交價較5年前叫價低18.5億元或68.5%，最新呎價約9,421元。

5年前叫價27億放售

該物業放售多時，曾於2019年高峰期以意向價27億元放售，經歷多番減價，去年以16.8億元再次招標出售。消息指，最終以8.5億元獲香港城市大學洽購，料購入作教學樓面用，不過校方暫未回應證實。成交價較5年前叫價低18.5億元或68.5%，最新呎價約9,421元。

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至於羅守輝及有關人士最初於1994年以4.33億元購入上址，最新成交價較30年前升值4.17億元或96.3%。羅守輝曾於2017年至2022年對物業進行翻新，耗資逾2.3億元增設子彈觀光升降機、高清玻璃幕牆，以及裝有三枚大型LED顯示屏及六塊廣告牌，方便學校日後進行廣告宣傳。

香港都會大學上月亦斥26.5億元購入紅磡全幢商廈祥祺中心，呎價約9,498元，創本港今年成交額最大宗商業物業交易。物業原由深圳富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心，成交價較陳紅天買入價45億元，時隔8年跌價18.5億元，大幅貶值四成。

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