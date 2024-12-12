尖東明輝中心基座傳8.5億獲城大洽購 較高峰期叫價大劈69%｜商廈市況

5年前叫價27億放售 該物業放售多時，曾於2019年高峰期以意向價27億元放售，經歷多番減價，去年以16.8億元再次招標出售。消息指，最終以8.5億元獲香港城市大學洽購，料購入作教學樓面用，不過校方暫未回應證實。成交價較5年前叫價低18.5億元或68.5%，最新呎價約9,421元。

至於羅守輝及有關人士最初於1994年以4.33億元購入上址，最新成交價較30年前升值4.17億元或96.3%。羅守輝曾於2017年至2022年對物業進行翻新，耗資逾2.3億元增設子彈觀光升降機、高清玻璃幕牆，以及裝有三枚大型LED顯示屏及六塊廣告牌，料方便學校日後進行廣告宣傳。 香港都會大學上月亦斥26.5億元購入紅磡全幢商廈祥祺中心，呎價約9,498元，創本港今年成交額最大宗商業物業交易。物業原由深圳富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心，成交價較陳紅天買入價45億元，時隔8年跌價18.5億元，大幅貶值四成。