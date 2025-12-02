尖沙咀海防道地舖放售 意向月租30萬｜商舖市況

根據旅發局最新數據顯示，首三季訪港旅客量超過3,600萬人次，較去年同期上升12%。受惠於本港迎來多個國際盛事活動，帶動周邊零售及餐飲業的消費熱潮，刺激商業核心地段地舖租賃需求上升。有業主趁勢將旗下自用多年的尖沙咀核心地段海防道珍珠舖位出租，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責招租事宜，月租叫價約30萬元。 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事鄧振豪表示，是次放租物業位於尖沙咀海防道35至37號海利行地下D舖，涉及面積約840方呎，業主叫租價為每月約30萬元，呎租約357元。該地舖由金湖茶餐廳自營多年，為業主自用舖位，參考附近同地舖呎租介乎約300至450元水平之間，物業叫租價屬合理水平。

鄧振豪指出，是次獨家代理物業位於尖沙咀核心地段，距離尖沙咀地鐵站僅約3分鐘步程，為地鐵站通往海港城必經之路。該地段位置優越、人流量旺，出租物業地段矜罕，為海防道現時唯一放租的旺舖，市場吸引力甚高。鄧氏續稱，該地舖適合發展多元化業務，除用作餐飲經營外，亦可作鐘錶、珠寶、美妝、服飾、零售及紀念品等零售行業，亦適合作醫療、保險或金融集團的客服中心，新租戶可受惠於周邊成熟的商業活動及穩定客流。同時，該出租地舖附近亦錄得個別租務成交可作參考：近日市傳海防道41號地舖，建築面積約805方呎，由一家上市證券公司以約30萬元預租，呎租約372元。

鄧振豪補充，尖沙咀區集零售、飲食及旅遊於一身，向來為「兵家必爭之地」，商業活動頻繁，租賃需求穩定，物業鄰近海港城、K11、新港中心等大型購物商場，周邊亦有九龍公園、星光大道、天星碼頭等知名地標，吸引來自各地的旅客，為商舖租戶提供了優越的經營條件，可形成協同效應。他續指，隨著旅遊業復甦及內地旅客逐步回流，尖沙咀商舖市場將持續受惠，加上核心商業地段的抗跌性及長期增值潛力，能為投資者提供穩定回報資產增值空間。