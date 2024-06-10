尖沙咀諾士佛臺 單幢靚裝兩房 樓下繁囂 入屋靜好｜有樓睇

尖沙咀諾士佛臺 是區內知名酒吧街，樓上則有不少單幢住宅物業樓樂芬大廈。雖然四周環境會較為嘈雜，但位置十分便利，毗鄰有美麗華商場，鄰近有The One商場及韓國美食街等，而步行往港鐵尖沙咀站亦只需約6分鐘，日常出入及購物都相當方便。目前該處有一伙單幢兩房單位放盤，全屋附帶新淨雅緻靚裝修，讓人由熱鬧繁囂的街道，一下子回到和諧靜好的家居生活！