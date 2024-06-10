尖沙咀諾士佛臺 單幢靚裝兩房 樓下繁囂 入屋靜好｜有樓睇

尖沙咀諾士佛臺 是區內知名酒吧街，樓上則有不少單幢住宅物業樓樂芬大廈。雖然四周環境會較為嘈雜，但位置十分便利，毗鄰有美麗華商場，鄰近有The One商場及韓國美食街等，而步行往港鐵尖沙咀站亦只需約6分鐘，日常出入及購物都相當方便。目前該處有一伙單幢兩房單位放盤，全屋附帶新淨雅緻靚裝修，讓人由熱鬧繁囂的街道，一下子回到和諧靜好的家居生活！
近八成實用率 四正闊落
樂芬大廈全盤共52伙單位，樓齡至今已有50年，單位實用率有79%，間隔四正，實用性高；上述放盤為高層B室，單位實用面積435方呎，採兩房間隔，現叫價530萬元，平均實用呎價12,184元。單位最大優點是擁有新淨雅緻裝修，整體設計討好又實用，可為新買家節省不少翻新費用；加上物業位置非常方便，出入港九新界各區均便捷，省卻不少通勤時間，適合日常工作忙碌的人，可快速返家「充電」！
放盤單位資料
物業名稱：樂芬大廈
地址：尖沙咀諾士佛臺7至8號
樓齡：50年
放盤單位：高層B室 (物業編號：SUT034)
叫價：530萬元 (參考市值租金約2.2萬至2.3萬元)
實用面積：435方呎 / @12,184元
建築面積：550方呎 / @9,636元
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3x0jcr9
查詢電話：9433 3927 (中原地產港景峯分行A組 蔡小姐)