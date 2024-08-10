尖沙咀豪宅名鑄兩房 15年前入市仍要「明賺實蝕」放售 新近有名人勁蝕1100萬

第一太平戴維斯獲委任為獨家代理，承業主命出售尖沙咀河內道18號名鑄28 樓G室，為兩房一套房連儲物室間隔，實用面積約1,033方呎，交吉出售。
物業地理位置優越，位處尖沙咀港鐵上蓋，交通四通八達；並連接K11商場及尖沙咀凱悅酒店。物業坐擁壯闊的維多利亞港煙花海景，讓買家盡情欣賞美景。另外，物業配套豪華，會所設施豐富，包括室外泳池及兒童池、戶外按摩池、健身室、蒸氣浴室等應有盡有。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物價現時售價為2,500萬元，呎價約24,201元。參考名鑄同類單位叫價每方呎約30,000元。由此可見，此次物業的售價非常有吸引力。
據悉，是次出售單位的原業主於2009年以2,450.6萬元買入，若以放售價成功沽出，15年間物業帳面升值49.4萬元，惟扣除使費仍恐要虧損離場。
譚仔四妹減價5000萬沽四房
名鑄不時出現蝕讓個案，包括譚仔雲南米線家族成員、人稱「四妹」的譚艷萍，新近以1.5億元售出名鑄一個四房大單位，持貨6年，帳面虧蝕約1,100萬元。若以一碗最低消費兩餸米線約46元的價值計算，該帳面損手金額大約等同超過23.9萬碗米線的價值。
市場消息指，名鑄高層B室，實用面積約2,970方呎，屬套四房大單位間隔，景觀望維港海景，屬屋苑優質戶。該單位於去年中開價2億元放盤，期間多番調整叫價後，近日以約1.5億元沽出，呎價約50,500元，累減5,000萬元或25%。據悉，原業主為譚仔雲南米線「四妹」譚艷萍，於2018年以約1.61億元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約1,100萬元，物業期內貶值約6.8%；若計及使費，恐實蝕逾2,000萬元離場。