尖沙咀豪宅名鑄兩房 15年前入市仍要「明賺實蝕」放售 新近有名人勁蝕1100萬

第一太平戴維斯獲委任為獨家代理，承業主命出售尖沙咀河內道18號名鑄28 樓G室，為兩房一套房連儲物室間隔，實用面積約1,033方呎，交吉出售。

物業地理位置優越，位處尖沙咀港鐵上蓋，交通四通八達；並連接K11商場及尖沙咀凱悅酒店。物業坐擁壯闊的維多利亞港煙花海景，讓買家盡情欣賞美景。另外，物業配套豪華，會所設施豐富，包括室外泳池及兒童池、戶外按摩池、健身室、蒸氣浴室等應有盡有。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物價現時售價為2,500萬元，呎價約24,201元。參考名鑄同類單位叫價每方呎約30,000元。由此可見，此次物業的售價非常有吸引力。