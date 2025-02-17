尖沙咀近半世紀舊樓 行1分鐘到佐敦站 323呎一房附超新裝修｜有樓睇

毗鄰九龍公園、位置介乎尖沙咀與佐敦之間的單幢樓幸運大廈，落成至今有近半世紀，有逾47年歷史。雖然樓齡稍大，惟物業盡享市區交通之便，日常購買和飲食亦非常方便，現時該廈有一伙附有超新裝修的一房單位放盤，自用或放租皆合適。

市租 1.8 萬 租金回報高逾 4 厘

幸運大廈為恒基兆業旗下物業，全盤共有119個單位，實用面積由265至637方呎不等。是次推介的放盤為高層E室，實用面積323方呎，間隔屬一房，最新放售價468萬元，平均實用呎價14,489元。單位現時市值租金約為18,000元，若成功以468萬元售出，租金回報料有約4.6厘。

高實用間隔 可一房變兩房

實用性高是舊樓的最大賣點之一，上述幸運大廈放盤亦一樣，全屋間隔四正實用，裝修亦非常新淨，屬簡約討好裝潢。如買家有需要，亦可在大廳位置額外劃分多一個睡房，由一房變為兩房，增加空間實用度。值得一提是，長方形的大廳，客廳和飯廳各自設有窗戶，即使將客廳改作睡房，飯廳也不會完全沒有自然光線進入，仍然通風開揚。