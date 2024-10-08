尚柏加推最後14伙 最平283.8萬 折實呎價9948元起｜元朗新盤

新盤市場交投暢旺，發展商把握機會推貨應市。麗新發展(488)元朗大棠大旗嶺現樓「尚柏」於過去周日(6日)首輪發售沽出94伙，佔可發售單位約96%。為滿足向隅者需求，今日(8日)加推第3號價單共14伙，扣除最高13%折扣後，折實售價由283.8萬元起，折實呎價9,948元起，折實平均呎價為11,395元，發展商指主要由於是次涵蓋連天台及連花園的特色單位；項目計劃將於本周內盡推所有單位進行次輪銷售。

今次加推單位實用面積介乎282至488平方呎，涵蓋8伙一房及2伙兩房標準單位，另有2伙連天台及2伙連花園特色單位。單位定價由326.2萬至804.6萬元，呎價由11,434元至17,351元。扣除最高13%折扣後，單位折實售價由283.8萬至700萬元，折實呎價介乎約9,948元至11,022元。入場單位為11樓J室，一房間隔，實用面積282方呎，折實售價283.8萬元，折實呎價10,063元。