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地產
2024-09-26 14:39:42

尚柏開價｜中原陳忠浩：時光倒流價 首批單位供不應求｜元朗新盤

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尚柏開價｜中原陳忠浩：時光倒流價 首批單位供不應求｜元朗新盤

陳忠浩表示，首批折實平均實用呎價約 9,278元，折實入場價低見242.91萬元，創元朗區新盤約10年來入場價及均價新低，屬時光倒流價。

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麗新發展(488)旗下已屆現樓、元朗「尚柏」今日(26)公布首張價單，涉及50伙，只提供90天現金優惠付款計劃，享最高折扣13%，折實售價由242.91萬元，折實平均呎價9,278元。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，尚柏鄰近元朗市中心，生活起居及交通方便，且屬現樓，可即買即入住或即收租，首批折實平均實用呎價約 9,278元，折實入場價低見242.91萬元，創元朗區新盤約10年來入場價及均價新低，屬時光倒流價。區內40年樓齡的舊樓及洋樓，現時造價亦要約300萬，可見尚柏今批單位訂價便宜，極具吸引力，而且租金回報理想，附近屋苑同類單位呎租約45元，以項目首批入場單位計，料租金回報達6厘水平，相信亦會吸引投資客。項目自用及投資收租皆宜，料首批單位會供不應求，需要加推應市，如定價保持克制，銷情將見理想。

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陳忠浩指，減息周期已開始，供樓負擔減輕，加上樓價相較高位已大幅回落，最近買家入市心態轉趨積極，加快入市，亦有不少租客由租轉買，同時租金持續上升，投資收租客積極入市。本月一手市場暫錄400多宗成交，減息後發展商加速推盤，市場氣氛暢旺，料全月一手成交約800宗，下月一手成交有望達2,000宗，創7個月新高。

尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤 尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤 尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤 尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤

「尚柏」首張價單包括40伙一房及10伙兩房，實用面積介乎265488方呎。扣除最高折扣13%後，折實售價由242.91萬至460.32萬元，折實呎價介乎8,614元至10,663元。據代理資料顯示，該區二手屋苑成交呎價介乎7,944元至16,179元；當中Grand YOHO14,119元，朗屏8號報16,179元。

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「尚柏」提供112伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積由265至494方呎。

即睇元朗尚柏最新資訊 (House730)