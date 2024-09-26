尚柏開價｜中原陳忠浩：時光倒流價 首批單位供不應求｜元朗新盤

麗新發展(488)旗下已屆現樓、元朗「尚柏」今日(26日)公布首張價單，涉及50伙，只提供90天現金優惠付款計劃，享最高折扣13%，折實售價由242.91萬元，折實平均呎價9,278元。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，尚柏鄰近元朗市中心，生活起居及交通方便，且屬現樓，可即買即入住或即收租，首批折實平均實用呎價約 9,278元，折實入場價低見242.91萬元，創元朗區新盤約10年來入場價及均價新低，屬時光倒流價。區內40年樓齡的舊樓及洋樓，現時造價亦要約300萬，可見尚柏今批單位訂價便宜，極具吸引力，而且租金回報理想，附近屋苑同類單位呎租約45元，以項目首批入場單位計，料租金回報達6厘水平，相信亦會吸引投資客。項目自用及投資收租皆宜，料首批單位會供不應求，需要加推應市，如定價保持克制，銷情將見理想。