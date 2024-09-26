熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 新盤 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 日圓匯率走勢 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-09-26 13:24:45

尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤

分享：
尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤

「尚柏」今日(26日)公布首張價單，涉及50伙，只提供90天現金優惠付款計劃，享最高折扣13%，折實售價由242.91萬元，折實平均呎價9,278元。(鍾式明攝)

adblk5

減息後第二個全新盤開價，麗新發展(488)旗下已屆現樓、元朗「尚柏」今日(26)公布首張價單，涉及50伙，只提供90天現金優惠付款計劃，享最高折扣13%，折實售價由242.91萬元，折實平均呎價9,278元。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，定價已參考附近二手成交價，料存在約一成折讓，由於項目已屆現樓，故此只提供「90天現金優惠付款計劃」；而發展商會為首批單位的買家繳付印花稅。

全數40伙一房折實價低於300

「尚柏」首張價單包括40伙一房及10伙兩房，實用面積介乎265488方呎。扣除最高折扣13%後，折實售價由242.91萬至460.32萬元，折實呎價介乎8,614元至10,663元。首批全數40伙一房單位折實售價低於300萬元。入場單位為1J室，實用面積282方呎，折實售價242.91萬元，折實呎價8,614元。

adblk6

潘銳民指，項目即日起接受認購登記，現樓示範單位已對外開放，迄今錄得逾1,000人次參觀，最快下周進行首輪銷售。

尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤 尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤 尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤 尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤 尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤

形容屬「新盤見底價」

潘銳民稱，做生意難言蝕唔蝕本，「下下要計做唔到生意，不會單睇一個盤而講蝕唔蝕」，他稱項目地價加上建築成本等，相信是有一定折讓。他續稱，由於美國減息周期已經開始，租金則持續上揚，「供平過租」的情況將陸續出現；而元朗區租務向來暢旺，預計租金回報可見4厘至5厘；目前是「買家市場」，買家能以一個較低價錢「揀到心頭好」，為提升項目吸引力，需要有「好價錢」，故首批單位定價極具吸引力，算是回到10年前的低價，平絕同區甚至整個一手市場，擁有極大升值潛力，故形容項目的首張價單為「新盤見底價」。

adblk7

翻查資料，同區溱柏於20138月首推328伙，扣除所有折扣優惠後，折實平均呎價約8,494元，折實入場價約250萬元。

「尚柏」提供112伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積由265494方呎。

即睇元朗尚柏最新資訊 (House730)