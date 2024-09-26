尚柏開價｜首推50伙 一房242.91萬入場 折實均呎9278元 麗新：回到10年前低價｜元朗新盤

「尚柏」今日(26日)公布首張價單，涉及50伙，只提供90天現金優惠付款計劃，享最高折扣13%，折實售價由242.91萬元，折實平均呎價9,278元。(鍾式明攝)

減息後第二個全新盤開價，麗新發展(488)旗下已屆現樓、元朗「尚柏」今日(26日)公布首張價單，涉及50伙，只提供90天現金優惠付款計劃，享最高折扣13%，折實售價由242.91萬元，折實平均呎價9,278元。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，定價已參考附近二手成交價，料存在約一成折讓，由於項目已屆現樓，故此只提供「90天現金優惠付款計劃」；而發展商會為首批單位的買家繳付印花稅。

全數 40 伙一房折實價低於 300 萬

「尚柏」首張價單包括40伙一房及10伙兩房，實用面積介乎265至488方呎。扣除最高折扣13%後，折實售價由242.91萬至460.32萬元，折實呎價介乎8,614元至10,663元。首批全數40伙一房單位折實售價低於300萬元。入場單位為1樓J室，實用面積282方呎，折實售價242.91萬元，折實呎價8,614元。