尚柏開賣｜「見底價」出擊奏效！首輪推售98伙 即日近乎售罄｜元朗新盤

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，「尚柏」以時光倒流約10年前樓價作招徠，銀碼便宜，若以七成或八成按揭計算，基本上已經供平過租，加上位置鄰近市中心，起居交通方便，故受到市場熱捧。項目今日首輪發售錄得約150組買家出席登記揀樓，排隊人龍伸延至商場下一層，場面熱鬧。本公司買家出席率達八成半，用家為主，佔比約九成，大部分屬年輕上車客；而長線投資客佔比約一成，由於項目價格吸引，預計入伙後呎租約45元，租金回報保守估計約5厘，部分單位回報有機會達6厘水平。

減息後新盤市場氣氛熾熱，以「新盤見底價」推出應市的麗新發展(488)元朗現樓「尚柏」，今日(6日)首輪發售98伙，盡推首兩張價單全數單位，折實價242.91萬元起，折實呎價8,614元起，昨日(5日)截收853票，超額認購逾7倍。發展商表示，項目迄今售出94伙，佔可發售單位約96%，近乎沽清。

陳忠浩指，減息周期展開後，供樓負擔減輕，樓市氣氛明顯好轉，加上內地大推刺激措施，港股即時反彈，進一步激活樓市氣氛，買家入市信心增強，投資收租客亦積極入市，預計轉角市初期交投量率先回升，先量後價。昨日(5日)周六單日一手市場錄得逾280宗成交，本周末一手成交預計超過400宗；全月成交量估計達2,500宗，創7個月新高，樓價於第四季有望止跌回升。

據銷售安排顯示，「尚柏」首輪發售當日將分3組進行揀樓，S組麗新集團員工及直系親屬買家優先揀選，須購買不多於1伙；V組買家須購入2至3伙，當中必須包括1伙兩房；A組買家則須購買1至3伙。

首輪發售單位實用面積介乎265至488方呎，包括80伙一房及18伙兩房。扣除最高13%折扣後，折實售價由242.91萬至460.32萬元，折實呎價介乎8,614元至10,663元。最低售價及呎價單位同為1樓J室，實用面積282方呎。

「尚柏」提供112伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積由265至494方呎。

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