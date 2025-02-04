尚逸「買樓送樓」 一房業主抽中價值400萬開放式單位｜西營盤新盤

為搶市場注意力，早前有發展商推出「買樓送樓」抽獎優惠吸客。大鴻輝集團旗下西營盤新盤「尚逸」舉行「尚逸住宅單位大抽獎」，奬品是樓盤一個實用面積177方呎連39方呎平台的開放式單位，價值約400萬元，名額1個。發展商表示，截至今年1月17日，共有104位合資格買家可參與抽獎，結果今日(4日)揭盅，經大鴻輝集團物業總監彭偉雄親自攪珠，抽出號碼為31號，中獎業主亦有親臨現場。

中獎業主為普通話客 未決定單位用途

該名業主黃先生是普通話客，稱自己可能是唯一在現場觀看抽獎的業主，對於中獎表示十分幸運，會先與太太商量，暫未決定將單位作收租或自用。至於黃先生是次購入「尚逸」一個低層實用面積278方呎，一房間隔，於去年7月以約531.16萬元買入。