尚逸「買樓送樓」 一房業主抽中價值400萬開放式單位｜西營盤新盤

為搶市場注意力，早前有發展商推出「買樓送樓」抽獎優惠吸客。大鴻輝集團旗下西營盤新盤「尚逸」舉行「尚逸住宅單位大抽獎」，奬品是樓盤一個實用面積177方呎連39方呎平台的開放式單位，價值約400萬元，名額1個。發展商表示，截至今年1月17日，共有104位合資格買家可參與抽獎，結果今日(4日)揭盅，經大鴻輝集團物業總監彭偉雄親自攪珠，抽出號碼為31號，中獎業主亦有親臨現場。
中獎業主為普通話客 未決定單位用途
該名業主黃先生是普通話客，稱自己可能是唯一在現場觀看抽獎的業主，對於中獎表示十分幸運，會先與太太商量，暫未決定將單位作收租或自用。至於黃先生是次購入「尚逸」一個低層實用面積278方呎，一房間隔，於去年7月以約531.16萬元買入。
發展商去年6月拿出全盤最細單位出來用作奬品，為相隔26年後再現新盤市場。翻查資料，對上一次是由南豐發展的將軍澳南豐廣場，於1998年時推售時適逢亞洲金融風暴，樓市氣氛低迷，首批150伙平均建築呎價低見3,872元，入場費約177萬元。發展商為促銷樓盤，首創送樓大抽獎，預留第6座22樓6個單位作為「獎品」，頭獎可獲贈2個超過800方呎單位，二獎獲2個超過500方呎單位，三獎亦有1個超過600方呎單位作獎品，成為市場一時佳話。
彭偉雄指出，「尚逸」開售迄今累售逾八成半單位。項目位於德輔道西328號，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。