熱門搜尋:
陳瑞輝 歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-06-18 17:21:40

尚逸48小時內公布銷售部署 將設兩個示範單位｜西營盤新盤

分享：
尚逸48小時內公布銷售部署 將設兩個示範單位｜西營盤新盤

「尚逸」今日(18日)正式上載售樓說明書，彭偉雄表示，將於48小時內公布項目最新銷售部署。

港島區新盤部署出擊，大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」今日(18)正式上載售樓說明書，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，將於48小時內公布項目最新銷售部署，不排除公布首張價單及開放示範單位，而項目定價會參考同區一、二手市場價格， 投資者將是項目目標客群之一，他估計項目租金回報可觀，亦可吸引中環上班族及附近香港大學學生承租單位。示範單位方面，他透露將設一個交樓標準一房，以及一個連裝修兩房單位。

Ad Block
尚逸48小時內公布銷售部署 將設兩個示範單位｜西營盤新盤

尚逸提供161伙，標準單位實用面積介乎213至492方呎；當中一房佔87伙最多。

會所特設全層室外寵物遊樂園

大鴻輝集團業務策劃及發展經理陳振輝指出，該盤提供161伙，標準單位實用面積介乎213492方呎；當中一房佔87伙最多，實用面積由268344方呎；開放式單位提供38伙，實用面積介乎213215方呎；兩房一套房設19伙，實用面積389方呎；三房一套房涉8伙，實用面積由474492方呎。另提供9伙特色單位，涵蓋5伙連平台及4伙頂層連天台單位，實用面積介乎177666方呎。

陳振輝稱，項目會所面積約5,000方呎，設有宴會廳、露天燒烤設備、健身室等，更特設全層室外寵物遊樂園。

Ad Block
尚逸48小時內公布銷售部署 將設兩個示範單位｜西營盤新盤

陳振輝指出，尚逸戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受