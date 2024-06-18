尚逸48小時內公布銷售部署 將設兩個示範單位｜西營盤新盤

港島區新盤部署出擊，大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」今日(18日)正式上載售樓說明書，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，將於48小時內公布項目最新銷售部署，不排除公布首張價單及開放示範單位，而項目定價會參考同區一、二手市場價格， 投資者將是項目目標客群之一，他估計項目租金回報可觀，亦可吸引中環上班族及附近香港大學學生承租單位。示範單位方面，他透露將設一個交樓標準一房，以及一個連裝修兩房單位。