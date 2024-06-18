尚逸48小時內公布銷售部署 將設兩個示範單位｜西營盤新盤

港島區新盤部署出擊，大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」今日(18日)正式上載售樓說明書，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。
大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，將於48小時內公布項目最新銷售部署，不排除公布首張價單及開放示範單位，而項目定價會參考同區一、二手市場價格， 投資者將是項目目標客群之一，他估計項目租金回報可觀，亦可吸引中環上班族及附近香港大學學生承租單位。示範單位方面，他透露將設一個交樓標準一房，以及一個連裝修兩房單位。
會所特設全層室外寵物遊樂園
大鴻輝集團業務策劃及發展經理陳振輝指出，該盤提供161伙，標準單位實用面積介乎213至492方呎；當中一房佔87伙最多，實用面積由268至344方呎；開放式單位提供38伙，實用面積介乎213至215方呎；兩房一套房設19伙，實用面積389方呎；三房一套房涉8伙，實用面積由474至492方呎。另提供9伙特色單位，涵蓋5伙連平台及4伙頂層連天台單位，實用面積介乎177至666方呎。
陳振輝稱，項目會所面積約5,000方呎，設有宴會廳、露天燒烤設備、健身室等，更特設全層室外寵物遊樂園。