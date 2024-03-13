尚．珒溋加推5伙低座複式大宅 新推「全國共享置業優惠」｜啟德新盤

龍湖集團(960)香港高級營銷總監關靜如表示，集團旗下啟德現樓新盤「尚．珒溋」開售迄今沽出647伙，平均呎價約28,000元，連車位及商場部分，合共套現逾139億元。
關靜如指，項目於「撤辣」後成交的3伙平均呎價逾35,000元，有見及此，集團決定加推5伙低座複式大宅「RiverBank Villa尚．宅」應市，此類單位全盤只提供8伙，屬項目、甚至同區罕有實用面積逾2,000方呎的戶型。同類型的大宅去年已售出低座B座，地下及1樓A室，成交價約1.25億元，呎價高達48,000元。
關靜如稱，項目落成入伙以來一直備受本地及國內客戶垂青，去年全年近八成成交買家均有內地背景。集團為協助中港買家置業，度身訂做「全國共享置業優惠」，包括為初到香港的內地買家了解啟德區發展而舉辦導賞團；配置置業大使進行一對一的置業查詢；為指定單位的買家附送兩個車位的優先認購權等。
「Riverbank Villa尚．宅」複式花園大宅介紹：
低座A座，地下及1 樓A單位(四房三套工人房)
實用面積：2,268方呎，花園：1,126方呎
- 層與層之間的高度最高為3.5米，極具空間感
- 地下設有獨立出入口進出單位，且備有私人升降機大堂，私隱度十足
- 特大曲尺形客/飯廳長約9.7米，闊約8.6米，可打造多元化分區
- 客/飯廳外接偌大1,126方呎私人花園，締造多元化綠意私屬生活空間
- 標準中式廚房約3.5米，闊約3.2米，內置德國Miele系列廚房家電、美國Sub Zero雪櫃及意大利Dada高級廚櫃
- 主人睡房及睡房1可傲覽啟德河畔景致。主人睡房長約5.5米，闊約3.5米，更可靈活改動儲物室連接主人睡房，打造私人衣帽間或書房。
「尚．珒溋」位處沐泰街11號，由2幢雙子住宅大樓、4幢低座河畔大宅及1幢低座池畔大宅組成，提供667伙，單位實用面積介乎332至2,567方呎，戶型涵蓋一房至四房；雙子會所連空中花園總面積逾3.6萬方呎，提供179個住宅車位。