尚．珒溋加推5伙低座複式大宅 新推「全國共享置業優惠」｜啟德新盤

龍湖集團(960)香港高級營銷總監關靜如表示，集團旗下啟德現樓新盤「尚．珒溋」開售迄今沽出647伙，平均呎價約28,000元，連車位及商場部分，合共套現逾139億元。

關靜如指，項目於「撤辣」後成交的3伙平均呎價逾35,000元，有見及此，集團決定加推5伙低座複式大宅「RiverBank Villa尚．宅」應市，此類單位全盤只提供8伙，屬項目、甚至同區罕有實用面積逾2,000方呎的戶型。同類型的大宅去年已售出低座B座，地下及1樓A室，成交價約1.25億元，呎價高達48,000元。

關靜如稱，項目落成入伙以來一直備受本地及國內客戶垂青，去年全年近八成成交買家均有內地背景。集團為協助中港買家置業，度身訂做「全國共享置業優惠」，包括為初到香港的內地買家了解啟德區發展而舉辦導賞團；配置置業大使進行一對一的置業查詢；為指定單位的買家附送兩個車位的優先認購權等。