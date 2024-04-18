居屋交投加快 粉嶺榮輝中心、大圍美松苑獲白居二客入市｜二手居屋成交

粉嶺榮輝中心兩房 未補價250萬沽
新一批白居二出爐後，居屋市場交投持續加快，並不乏理想獲利成交。利嘉閣地產上水-龍豐花園首席聯席董事周雪雯表示，該行新近促成粉嶺居屋榮輝中心3座低層E室成交，單位實用面積419方呎，屬兩房間隔，享舒適開揚景致。新買家為白居二客人，鍾情上述單位間隔合適，售價合乎個人預算，與業主洽商議價後，以250萬元(未補地價)承接，折合實用面積呎價5,967元。據悉，原業主早於1995年以約68.77萬元(未補地價)入手上述單位，持貨29年至今轉手，帳面獲利約181.23萬元，期內物業升值約2.6倍。她補充，屋苑現時約有6個放盤，最低入場價由360萬元起。
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大圍美松苑三房 28年升值逾三球
另外，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，大圍美松苑本月暫錄2宗成交，屋苑最新錄B座中層02室易手，單位實用面積554方呎，屬三房間隔，原本開價約468萬元，日前議價後以居二市場價430萬元易手，平均實用呎價7,762元。新買家為白居二客，原業主則於1996年以122.6萬元購入單位，持貨約28年，現轉手帳面獲利約307.4萬元離場，期間升值約2.5倍。
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