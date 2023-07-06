居屋市況｜上半年登記3647宗創12年新高 料下半年難續升勢

據土地註冊處最新數據指，今年上半年全港錄得3,647宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較去年下半年的2,143宗大增七成，重越3,000宗水平，更打破自2011年下半年起24個半年度、即共12年以來新高紀錄，期內成交總值約錄167.12億元，為歷來第3高水平，並較去年下半年的101.74億元同步上升逾64%。

上半年居屋均價 458.2 萬 半年跌 3.5%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港樓市於去年期間飽受第五波新冠疫情爆發困擾，二手居屋交投一度回軟。然而，房委會於去年11月批出4,500個「白居二」准買證，為資助房屋市場注入新力軍，加上政府在今年初宣布恢復通關及撤銷防疫措施，市民重拾信心大舉入市，二手居屋買賣強勢回勇。

在售價方面，今年上半年二手居屋平均每宗售價約458.2萬元，較去年下半年的474.7萬元下跌3.5%，跌勢長達兩年之久；惟跌幅對比上個半年度的8.7%，已有所收歛，顯示疫情消退後，樓市正處於整固階段；加上持有「白居二」准買證的買家入市，亦會令未補價居屋成交個案激增，拖低了整體平均售價。

此外，上半年的居屋登記亦不乏矚目成交個案，當中以樂富富強苑D座高層7室的登記金額最高，單位實用面積645方呎，以900萬元易手，折合實用呎價13,953元。