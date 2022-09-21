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地產
2022-09-21 12:49:54

居屋市況｜白居二跌浪未停 8月未補價居屋買賣錄146宗 每宗平均跌價0.5%

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利嘉閣研究部指，發展商接連推出「貼市價」新盤攻佔市場，加上按揭利率升勢未停，導致居二市場陷入凍結局面。(資料圖片)

利嘉閣研究部指，發展商接連推出「貼市價」新盤攻佔市場，加上按揭利率升勢未停，導致居二市場陷入凍結局面。(資料圖片)

據房委會及房屋署網頁最新數據顯示，今年8月份全港錄146宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較7月份的154宗按月下跌5%，跌穿年初150宗水平；同期物業成交總值約7.18億元，亦較7月的7.61億元同步減少6%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商接連推出「貼市價」新盤攻佔房地產市場，加上按揭利率升勢未停，導致居二市場陷入凍結。

每宗平均造價約491.7 創本年次低

受整體二手市場氣氛低迷影響，居二市場售價進一步下挫。8月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約491.7萬元，較7月份的494.4萬元按月下跌0.5%，為本年次低紀錄，僅比第五波疫情高峰期3月份的490.9萬元略高0.2%；若與去年全年平均售價的518.3萬元相比，則已累積下跌近5.1%，顯示加息及一手新盤雙重打擊下，居二售價下調壓力陡升，業主或需進一步開放議價空間才能吸引買家承接。

長沙灣新居屋凱樂苑一個未補地價的高層三房單位，於上月以868萬元易手，呎價13,756元，暫成今年售價第二高的居二單位。(資料圖片)

長沙灣新居屋凱樂苑一個未補地價的高層三房單位，於上月以868萬元易手，呎價13,756元，暫成今年售價第二高的居二單位。(資料圖片)

凱樂苑三房創本年次高價

不過，8月份居屋第二市場仍有矚目成交個案，當中深水埗凱樂苑一個未補地價的高層單位，實用面積約631方呎，以868萬元售出，平均實用呎價約13,756元，是本年至今售價次高的居二單位。若按屋苑劃分(詳見附表)8月份將軍澳廣明苑及屯門龍門居均各錄4宗買賣，按月大減43%；天水圍天盛苑則以8宗買賣，成為上月最活躍的綠表居屋屋苑，成交宗數按月逆市上升33%；沙田愉翠苑以4,123萬元成為交投總值最高的居二屋苑，共錄7宗成交，反映新界區居屋亦深受綠表客追捧。

加息+新盤夾擊 料走勢續低迷

陳海潮指出，近日H按利率屢見封頂，調升最優惠利率亦逼在眉睫，令一眾居二準買家躊躇不定，持續觀望後市發展。另外，部分發展商以「親民價」推售大型新盤，務求吸納這批等候入市良機的上車客，令居二市況再添陰霾。面對加息、新盤聯手壓逼下，相信9月份居二交投走勢低迷，在130宗邊緣掙扎，而市場靜候施政報告於10月公布後，或會帶來利好消息，造就居二市場反彈機會。

8月份居屋第二市場活躍成交屋苑狀況

屋苑名稱

簽署臨時合約成交宗數

成交總值(萬元)

實用面積平均呎價()

8*

按月升跌幅

8*

按月升跌幅

8*

按月升跌幅

天盛苑**

8

+ 33%

3,464.8

+ 31%

7,159

- 6.3%

愉翠苑

7

- 22%

4,123.0

- 22%

9,620

- 0.9%

錦豐苑**

7

+ 75%

3,581.0

+ 53%

8,506

- 11.7%

荔欣苑

7

前月零成交

3,735.8

前月零成交

9,141

不適用

天頌苑

6

- 33%

2,301.8

- 38%

6,486

- 3.1%

鯉安苑**

6

+ 50%

4,000.8

+ 60%

10,224

- 5.3%

凱樂苑

6

+ 50%

3,818.8

+ 68%

12,994

- 0.6%

富康花園

5

ó

2,076.5

- 14%

8,765

- 2.7%

廣明苑**

4

- 43%

1,864.0

- 40%

7,568

- 7.2%

龍門居

4

- 43%

1,571.0

- 43%

6,951

+ 1.2%

*臨時數字
**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：香港房屋委員會、房屋署及利嘉閣地產研究部

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