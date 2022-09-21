居屋市況｜白居二跌浪未停 8月未補價居屋買賣錄146宗 每宗平均跌價0.5%

據房委會及房屋署網頁最新數據顯示，今年8月份全港錄146宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較7月份的154宗按月下跌5%，跌穿年初150宗水平；同期物業成交總值約7.18億元，亦較7月的7.61億元同步減少6%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商接連推出「貼市價」新盤攻佔房地產市場，加上按揭利率升勢未停，導致居二市場陷入凍結。

每宗平均造價約 491.7 萬 創本年次低 受整體二手市場氣氛低迷影響，居二市場售價進一步下挫。8月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約491.7萬元，較7月份的494.4萬元按月下跌0.5%，為本年次低紀錄，僅比第五波疫情高峰期3月份的490.9萬元略高0.2%；若與去年全年平均售價的518.3萬元相比，則已累積下跌近5.1%，顯示加息及一手新盤雙重打擊下，居二售價下調壓力陡升，業主或需進一步開放議價空間才能吸引買家承接。

凱樂苑三房創本年次高價 不過，8月份居屋第二市場仍有矚目成交個案，當中深水埗凱樂苑一個未補地價的高層單位，實用面積約631方呎，以868萬元售出，平均實用呎價約13,756元，是本年至今售價次高的居二單位。若按屋苑劃分(詳見附表)，8月份將軍澳廣明苑及屯門龍門居均各錄4宗買賣，按月大減43%；天水圍天盛苑則以8宗買賣，成為上月最活躍的綠表居屋屋苑，成交宗數按月逆市上升33%；沙田愉翠苑以4,123萬元成為交投總值最高的居二屋苑，共錄7宗成交，反映新界區居屋亦深受綠表客追捧。

加息 + 新盤夾擊 料走勢續低迷 陳海潮指出，近日H按利率屢見封頂，調升最優惠利率亦逼在眉睫，令一眾居二準買家躊躇不定，持續觀望後市發展。另外，部分發展商以「親民價」推售大型新盤，務求吸納這批等候入市良機的上車客，令居二市況再添陰霾。面對加息、新盤聯手壓逼下，相信9月份居二交投走勢低迷，在130宗邊緣掙扎，而市場靜候施政報告於10月公布後，或會帶來利好消息，造就居二市場反彈機會。