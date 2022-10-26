居屋市況｜第3季未補價居屋買賣再回軟 宗數較上季跌16% 平均每伙跌價3.1%

據房委會及房屋署網頁最新數據顯示，今年第3季全港錄421宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較第2季的503宗按月下跌16%，與去年同期相比更下跌約38%；至於第3季物業成交總值約20.30億元，亦較次季的25.04億元同步減少19%，對比去年同期的35.40億元更蒸發約43%。

第 3 季平均造價返回 三 年前水平 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上車客對利率調升幅度敏感，擔心再度加息時供款超出預算，加上發展商推出「貼市價」新盤吸上車客，攤薄了居二市場客源。第3季每宗居屋第二市場買賣平均售價約482.2萬元，較第2季的497.9萬元按季下跌3.1%，為近15季新低，重返2019年初水平；若與去年同期平均售價的523.7萬元相比，則已累積下跌近7.9%，反映本年初第五波疫情衝擊餘波未平，市況觀望淡靜，加上部分「親民價」上車新盤充斥市面，大幅扯走居屋客源，業主只好減價應戰。

沙田愉翠苑成最活躍綠表居屋 不過，上季居屋第二市場依然不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的中層單位，實用面積650方呎，以870萬元售出，平均成交實用呎價13,385元，是本年至今售價最高的居二單位。若按屋苑劃分(詳見附表)，天水圍天盛苑及將軍澳富康花園分別錄得19宗及11宗買賣，按季均各減少21%；沙田愉翠苑則以21宗買賣，成為上季最活躍的綠表居屋屋苑，成交宗數則按季下跌19%，並同時以1.21億元成為成交總值最高的居二屋苑，顯示綠表客普遍以新界區居屋作為置業的首選。