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地產
2022-10-26 18:02:25

居屋市況｜第3季未補價居屋買賣再回軟 宗數較上季跌16% 平均每伙跌價3.1%

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今年第3季全港錄421宗居屋第二市場買賣個案，較第2季的503宗下跌16%，而每伙平均售價亦較第2季下跌3.1%，創近15季新低，重返2019年初水平。(資料圖片)

今年第3季全港錄421宗居屋第二市場買賣個案，較第2季的503宗下跌16%，而每伙平均售價亦較第2季下跌3.1%，創近15季新低，重返2019年初水平。(資料圖片)

據房委會及房屋署網頁最新數據顯示，今年第3季全港錄421宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較第2季的503宗按月下跌16%，與去年同期相比更下跌約38%；至於第3季物業成交總值約20.30億元，亦較次季的25.04億元同步減少19%，對比去年同期的35.40億元更蒸發約43%

3季平均造價返回年前水平

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上車客對利率調升幅度敏感，擔心再度加息時供款超出預算，加上發展商推出「貼市價」新盤吸上車客，攤薄了居二市場客源。第3季每宗居屋第二市場買賣平均售價約482.2萬元，較第2季的497.9萬元按季下跌3.1%，為近15季新低，重返2019年初水平；若與去年同期平均售價的523.7萬元相比，則已累積下跌近7.9%，反映本年初第五波疫情衝擊餘波未平，市況觀望淡靜，加上部分「親民價」上車新盤充斥市面，大幅扯走居屋客源，業主只好減價應戰。

沙田愉翠苑在今年第3季錄得21宗居二市場成交，為最活躍的綠表居屋屋苑。

沙田愉翠苑在今年第3季錄得21宗居二市場成交，為最活躍的綠表居屋屋苑。

沙田愉翠苑成最活躍綠表居屋

不過，上季居屋第二市場依然不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的中層單位，實用面積650方呎，以870萬元售出，平均成交實用呎價13,385元，是本年至今售價最高的居二單位。若按屋苑劃分(詳見附表)，天水圍天盛苑及將軍澳富康花園分別錄得19宗及11宗買賣，按季均各減少21%；沙田愉翠苑則以21宗買賣，成為上季最活躍的綠表居屋屋苑，成交宗數則按季下跌19%，並同時以1.21億元成為成交總值最高的居二屋苑，顯示綠表客普遍以新界區居屋作為置業的首選。

第三季居屋第二市場活躍成交屋苑狀況

屋苑名稱

簽署臨時合約成交宗數

成交總值(萬元)

實用面積平均呎價()

第三季*

按季調幅

第三季*

按季調幅

今年九月*

較六月調幅

愉翠苑

21

- 19%

1.21

- 27%

9,400

- 9.4%

天頌苑**

20

- 9%

0.80

- 4%

6,554

- 11.3%

天盛苑**

19

- 21%

0.83

- 26%

7,189

- 10.0%

廣明苑

17

+ 113%

0.74

+ 124%

7,156

- 4.5%

錦豐苑**

13

- 19%

0.69

- 14%

8,045

- 14.5%

龍門居

13

ó

0.51

+ 3%

6,731

- 4.7%

凱樂苑**

13

+ 30%

0.79

+ 35%

13,025

+ 6.5%

富康花園**

11

- 21%

0.49

- 23%

7,541

- 12.4%

鯉安苑

11

+ 10%

0.72

+ 15%

10,246

- 2.8%

天富苑**

11

+ 10%

0.45

+ 1%

6,476

- 10.3%

               *臨時數字
                            註**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
                             資料提供：香港房屋委員會、房屋署及利嘉閣地產研究部

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