居屋市況｜第3季未補價居屋買賣再回軟 宗數較上季跌16% 平均每伙跌價3.1%

據房委會及房屋署網頁最新數據顯示，今年第3季全港錄421宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較第2季的503宗按月下跌16%，與去年同期相比更下跌約38%；至於第3季物業成交總值約20.30億元，亦較次季的25.04億元同步減少19%，對比去年同期的35.40億元更蒸發約43%。
第3季平均造價返回三年前水平
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上車客對利率調升幅度敏感，擔心再度加息時供款超出預算，加上發展商推出「貼市價」新盤吸上車客，攤薄了居二市場客源。第3季每宗居屋第二市場買賣平均售價約482.2萬元，較第2季的497.9萬元按季下跌3.1%，為近15季新低，重返2019年初水平；若與去年同期平均售價的523.7萬元相比，則已累積下跌近7.9%，反映本年初第五波疫情衝擊餘波未平，市況觀望淡靜，加上部分「親民價」上車新盤充斥市面，大幅扯走居屋客源，業主只好減價應戰。
沙田愉翠苑成最活躍綠表居屋
不過，上季居屋第二市場依然不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的中層單位，實用面積650方呎，以870萬元售出，平均成交實用呎價13,385元，是本年至今售價最高的居二單位。若按屋苑劃分(詳見附表)，天水圍天盛苑及將軍澳富康花園分別錄得19宗及11宗買賣，按季均各減少21%；沙田愉翠苑則以21宗買賣，成為上季最活躍的綠表居屋屋苑，成交宗數則按季下跌19%，並同時以1.21億元成為成交總值最高的居二屋苑，顯示綠表客普遍以新界區居屋作為置業的首選。
第三季居屋第二市場活躍成交屋苑狀況
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屋苑名稱
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簽署臨時合約成交宗數
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成交總值(萬元)
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實用面積平均呎價(元)
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第三季*
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按季調幅
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第三季*
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按季調幅
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今年九月*
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較六月調幅
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愉翠苑
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21
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- 19%
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1.21
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- 27%
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9,400
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- 9.4%
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天頌苑**
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20
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- 9%
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0.80
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- 4%
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6,554
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- 11.3%
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天盛苑**
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19
|
- 21%
|
0.83
|
- 26%
|
7,189
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- 10.0%
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廣明苑
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17
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+ 113%
|
0.74
|
+ 124%
|
7,156
|
- 4.5%
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錦豐苑**
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13
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- 19%
|
0.69
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- 14%
|
8,045
|
- 14.5%
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龍門居
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13
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ó
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0.51
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+ 3%
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6,731
|
- 4.7%
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凱樂苑**
|
13
|
+ 30%
|
0.79
|
+ 35%
|
13,025
|
+ 6.5%
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富康花園**
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11
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- 21%
|
0.49
|
- 23%
|
7,541
|
- 12.4%
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鯉安苑
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11
|
+ 10%
|
0.72
|
+ 15%
|
10,246
|
- 2.8%
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天富苑**
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11
|
+ 10%
|
0.45
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+ 1%
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6,476
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- 10.3%
*臨時數字
註**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：香港房屋委員會、房屋署及利嘉閣地產研究部