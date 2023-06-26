居屋市況｜5月未補價居屋登記237宗 創逾半年新低

據房屋委員會及房屋署網頁最新數據指，5月份全港錄237宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較4月份的258宗按月下跌8%，連續3個月錄得跌幅，為近7個月新低。至於5月份未補價物業成交總值約11.15億元，較4月份的11.95億元，同步減少約7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港於年初全面恢復通關，樓市交投轉趨活躍，樓價順勢反彈；同一時間，發展商積極推盤吸客，二手客源逐漸被市場瓜分。另外，房委會擬於年中開始接受「居屋2023」申請，不少居屋客或等候新居屋抽籤後再作打算，令居屋第二市場交投持續受壓。

5 月未補價居屋平均售價升 1.6% 業主持貨心態持續增強，二手單位叫價節節上升，個別買家因此暫緩入市計劃，令居二市場呈「價升量跌」現象。5月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約470.5萬元，較4月份的463.2萬元，按月上升1.6%，連升半年，與去年單月最高點522.1萬元的差距進一步收窄至一成以內。 陳海潮相信，美國暫緩加息，能減輕準買家對按揭利率上升的疑慮，或會加快入市步伐，資助房屋平均售價，亦可望得到支持。此外，5月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的高層單位，實用面積650方呎，以748萬元易手，折合平均成交實用呎價11,508元。

天富苑成上月最活躍居二屋苑 若按屋苑劃分，5月份旺角富榮花園錄5宗成交，按月急挫58%，成交總值亦同步減少55%至2,692.8萬元。至於天水圍天富苑則以10宗買賣，成為上月居屋第二市場交投最活躍的屋苑，成交總值涉資約4,031.0萬元。陳海潮指出，美國聯儲局於月中宣布暫緩加息，本港銀行亦隨即決定不調整最優惠利率，令加息氛圍稍微降溫，有助紓緩買家對入市的不安思緒。