居屋爆蝕讓潮 3宗損手百萬離場！九龍近鐵路站兩房4年貶值三成(多圖)｜二手蝕讓

蝕讓潮蔓延至二手居屋市場，近期連續出現3宗業主損手超過百萬元賣樓離場。
鄰近港鐵藍田站、藍田康田苑本月迄今錄得5宗成交。美林物業高級客戶經理林小燕表示，康田苑A座(裕康閣)高層3室，實用面積約420方呎，兩房間隔，坐向東南，成交價450萬元，呎價約10,714元。參考大型銀行對單位網上估價介乎約473萬至485萬元，即最新成交價低約4.9%至7.2%。
原業主於2019年以639萬元無裝修下購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失189萬元或約29.6%，計及裝修費及使費後，實際蝕幅恐更大。從代理提供的相片可見，單位內櫳附雅致裝修，整體保養不俗。
⇊直擊康田苑A座高層3室⇊
雲疊花園兩房3年輸150萬
中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，大圍雲疊花園4座低層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔。原開價約480萬元，日前議價後以自由市場價430萬元易手，累減50萬元或約10.4%，呎價約10,047元。
據了解，新買家為上車客，見屋苑環境舒適，配套完善，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2021年以580萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損約150萬元，物業期內貶值約25.9%。
英明苑一房減價83萬易手
世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，將軍澳英明苑E座(明安閣)高層4室，實用面積約554方呎，一房設計，附帶靚裝修，外望開揚山景。單位去年10月放盤，開價568萬元，累減83萬元或約14.6%，獲外區用家以連地價485萬元承接，呎價約8,755元。
據悉，原業主於2017年以596萬購入單位，持貨約7年，現轉手帳面損手111萬元，物業期內跌價約18.6%。從代理提供的相片可見，單位裝修雅緻企理，大廳及睡房間隔十分寬敞見使，並享有翠綠山巒景致，採光度足，質素不俗。
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