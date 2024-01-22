居屋爆蝕讓潮 3宗損手百萬離場！九龍近鐵路站兩房4年貶值三成(多圖)｜二手蝕讓

蝕讓潮蔓延至二手居屋市場，近期連續出現3宗業主損手超過百萬元賣樓離場。

鄰近港鐵藍田站、藍田康田苑本月迄今錄得5宗成交。美林物業高級客戶經理林小燕表示，康田苑A座(裕康閣)高層3室，實用面積約420方呎，兩房間隔，坐向東南，成交價450萬元，呎價約10,714元。參考大型銀行對單位網上估價介乎約473萬至485萬元，即最新成交價低約4.9%至7.2%。

原業主於2019年以639萬元無裝修下購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失189萬元或約29.6%，計及裝修費及使費後，實際蝕幅恐更大。從代理提供的相片可見，單位內櫳附雅致裝修，整體保養不俗。