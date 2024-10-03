居屋現蝕讓潮！業主齊輸百萬沽貨 「2字頭」入手具鐵路概念屋苑｜二手市況

二手蝕讓潮擴散至居屋市場，屯門及沙田均有業主損手出貨，蝕幅更超過100萬元；其中擁有鐵路概念的屯門兆禧苑更以「2字頭」成交。
祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門居屋兆禧苑E座中層4室，實用面積約363方呎，日前獲外區首置客垂青。買家主要鍾情屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，加上有感單位價格吸引，遂便決定以280萬(自由市場價)購入上址作自住之用，呎價約7,713元。
據了解，原業主於2018年以約418萬元(自由市場價)購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧蝕約138萬元，物業期內貶值約33%。
資料顯示，兆禧苑位於屯門碼頭湖翠路201號，1986年入伙，樓齡約38年，共有5座，提供2,800個單位。值得留意，兆禧苑鄰近的屯門南延綫，已於去年動工，預計2030年落成，而兆禧苑將會設有車站入口。屯門南延綫將於區內增設兩個車站，包括拆卸屯門泳池並興建中途站，以及在湖景邨旁設屯門南站作終點站。
沙田愉翠苑三房3年跌價15%
另外，鄰近港鐵第一城站的沙田居屋愉翠苑亦錄得「見紅」個案，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟稱，愉翠苑愉歡閣(A座)低層08室，實用面積約650方呎，三房(一套)兩廳間隔，坐向東北，外望園景。
據了解，單位放盤半年，開價680萬元，最後減價90萬元或約13.2%，至590萬元(居二市場價)成交，呎價約9,077元。原業主於2021年以698萬元(未補地價)購入上址，持貨約3年，現轉售帳面損失108萬元，物業期內跌價約15.5%。