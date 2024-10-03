居屋現蝕讓潮！業主齊輸百萬沽貨 「2字頭」入手具鐵路概念屋苑｜二手市況

二手蝕讓潮擴散至居屋市場，屯門及沙田均有業主損手出貨，蝕幅更超過100萬元；其中擁有鐵路概念的屯門兆禧苑更以「2字頭」成交。 祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門居屋兆禧苑E座中層4室，實用面積約363方呎，日前獲外區首置客垂青。買家主要鍾情屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，加上有感單位價格吸引，遂便決定以280萬(自由市場價)購入上址作自住之用，呎價約7,713元。 據了解，原業主於2018年以約418萬元(自由市場價)購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧蝕約138萬元，物業期內貶值約33%。

沙田愉翠苑三房 3 年跌價 15% 另外，鄰近港鐵第一城站的沙田居屋愉翠苑亦錄得「見紅」個案，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟稱，愉翠苑愉歡閣(A座)低層08室，實用面積約650方呎，三房(一套)兩廳間隔，坐向東北，外望園景。