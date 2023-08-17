居屋買賣｜高齡居屋解鎖！白居二做25年按揭有乜揀？

持有白居二資格、想購買未補地價的高齡居屋，通常會遇上按揭年期過短，或是首期過高的煩惱。不過，自今年7月上旬起，高齡居屋能做到九成按揭及25年期的分水嶺，由19年以下提升至22年以下，部分本來不合資格的舊居屋立即翻身。此外，在銀行按揭成數上調至七成後，購買25年以上的未補地價居屋的首期也下降。

未補地價高齡居屋 按揭貸款擔保

對於未補地價的高齡居屋，在香港房屋委員會的「按揭貸款擔保」計畫下，只會為由首次出售日期起計的30年貸款作擔保。過往首次出售日期計19年內的居屋，才可做25年期的九成按揭。19年至25年以下銀行會採用「30減的方式」，假設首次出售日期起計為23年，那麼銀行只會批出7年的九成按揭，供款年期過短。至於25年或以上未補地價居屋，只能做六成按揭。

不過，新措施可為高齡居屋解鎖，未補地價居屋按揭分水嶺，由19年變成22年，現在首次發售日期計22年內的居屋，可做九成按揭及25年期，延長了3年。22至25年以下居屋，因接近政府擔保期上限，雖仍能做九成按揭，但還款期較短，而25年或以上，現在可敍造七成按揭，意味白居二買家首期可大降一成。

此外，在新措施下，一些首次出售日期介乎19至22年內的未補地價高齡居屋亦能「復活」。參考房委會資料，「復活」居屋主要為居屋第24期甲出售項目，於2002年7月出售至今約21年，包括沙田愉翠苑2期、大圍嘉徑苑及藍田鯉安苑1期。