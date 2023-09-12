展開攻勢｜凱和山最快周內開價 面積291呎起

焦點全新盤正式展開攻勢，路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」昨公布售樓說明書，涉693伙，標準戶涵蓋開放式至四房，單位實用面積291至3,419方呎，最快周內公布首張價單，料不少於139伙，有機會月內開售。
發展商昨開放4個「凱和山」示範單位予傳媒參觀，包括一房至三房，其中經改動連裝修示範單位以2座15樓E室為藍本搭建，採三房套連工作間，餘下3個均為無改動示範單位。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，最快周內開放示範單位予公眾參觀。
據樓書顯示，「凱和山」由4座高座住宅大樓及16座洋房組成。標準戶主打兩房，提供299伙，佔全盤約43%；其次為一房設174伙，三房涉77伙，開放式及四房則各佔30伙及44伙。另有51伙連花園或平台特色戶，2座複式別墅分為SKY VILLA及GARDEN VILLA，僅涉4伙；整個項目提供189個車位。
啟德住宅地截收6份標書 符預期
啟德2A區2號地盤及3號住宅地昨截標，地政總署指，共接獲6份標書，據悉多間龍頭發展商參與競投，包括去年12月以低價投得鄰近地皮的長江實業集團(1113)，另有新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產、南豐集團，而信和置業(083)與中國海外(688)、鷹君集團(041)及華人置業(127)合組財團入標。地盤面積約14.53萬方呎，最高樓面面積約99.23萬方呎，料提供約1,325伙。
中原測量師行張競達稱，招標反應符預期。綜合市場資訊，地皮估值約45億至59.5億元，每方呎樓面地價約4,500至6,000元。