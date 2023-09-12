展開攻勢｜凱和山最快周內開價 面積291呎起

焦點全新盤正式展開攻勢，路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」昨公布售樓說明書，涉693伙，標準戶涵蓋開放式至四房，單位實用面積291至3,419方呎，最快周內公布首張價單，料不少於139伙，有機會月內開售。

發展商昨開放4個「凱和山」示範單位予傳媒參觀，包括一房至三房，其中經改動連裝修示範單位以2座15樓E室為藍本搭建，採三房套連工作間，餘下3個均為無改動示範單位。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，最快周內開放示範單位予公眾參觀。

據樓書顯示，「凱和山」由4座高座住宅大樓及16座洋房組成。標準戶主打兩房，提供299伙，佔全盤約43%；其次為一房設174伙，三房涉77伙，開放式及四房則各佔30伙及44伙。另有51伙連花園或平台特色戶，2座複式別墅分為SKY VILLA及GARDEN VILLA，僅涉4伙；整個項目提供189個車位。

即睇屯門 凱和山最新資訊