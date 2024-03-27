展開攻勢｜Blue Coast傳開價 全城聚焦

Blue Coast示範單位將於開價後對外開放；圖右為郭子威，左為楊桂玲。(陳奕釗攝)

撤辣後樓市氣氛升溫，港島南區豪宅新盤密鑼緊鼓展開推售攻勢。其中由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨率先開放示範單位予傳媒參觀，並預告最快明日有「好消息」宣布，市場估計有機會公布首張價單。 長實營業部首席經理郭子威稱，項目迄今接獲約1,200個查詢，佔約八成為本地客，地區包括西半山、港島東等；餘下約兩成為非本地客，集團正計劃為此客群提供按揭安排。他透露，最快明日有「好消息」宣布，惟未有透露詳情，市場估計有機會開價，關注會否再投下「深水炸彈」，即以超低價策略推售。郭子威稱，項目三房大單位現時市場合理呎價約3.3萬元。