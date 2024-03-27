展開攻勢｜Blue Coast傳開價 全城聚焦

撤辣後樓市氣氛升溫，港島南區豪宅新盤密鑼緊鼓展開推售攻勢。其中由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨率先開放示範單位予傳媒參觀，並預告最快明日有「好消息」宣布，市場估計有機會公布首張價單。
長實營業部首席經理郭子威稱，項目迄今接獲約1,200個查詢，佔約八成為本地客，地區包括西半山、港島東等；餘下約兩成為非本地客，集團正計劃為此客群提供按揭安排。他透露，最快明日有「好消息」宣布，惟未有透露詳情，市場估計有機會開價，關注會否再投下「深水炸彈」，即以超低價策略推售。郭子威稱，項目三房大單位現時市場合理呎價約3.3萬元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，項目提供以第1B座28樓C室為藍本搭建的經改動連裝修示範單位，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積972方呎，不設露台。此戶型預計會涵蓋於首張價單中，示範單位將於開價後對外開放。
ONE STANLEY睇樓客須攜100萬本票
建灝地產旗下赤柱黃麻角道128號「ONE STANLEY」將於周五起接受預約參觀現樓示範單位，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，睇樓客須攜100萬元本票，項目迄今累錄約5,000人次查詢，佔一半為內地客。他說，項目價錢會參考港島及九龍區超級豪宅呎價，集團考慮為買家提供按揭及提早成交回贈等安排。該盤提供82伙，超過八成單位實用面積逾1,800方呎。
天璽．海單日沽4伙 吸金2.59億
新鴻基地產(016)啟德「天璽．海」第1期昨招標售出4伙，套現約2.59億元。有一組大手客斥約1.77億元購入2伙相鄰單位，包括1座16樓A室四房三套，實用面積2,183方呎，成交價約1.16億元，呎價約5.33萬元；同座16樓B室四房雙套，實用面積1,408方呎，成交價約6,054.4萬元，呎價約4.3萬元。