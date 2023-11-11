屯門上嵐｜示範單位17樓G室265方呎一房及住客會所「Club Skye」曝光｜多圖

由建灝地產發展、位於屯門景秀里2號的「上嵐」已屆現樓，發展商首度開放現樓單位，為17樓G室，實用面積265方呎，一房交樓標準單位，特高樓底，層與層之間高度達3.5米，配以落地玻璃趟門引進自然光，一室光潔明亮。

大門設有韓國Samsung電子門鎖，單位客飯廳布局分明，間隔方正，方便擺放各種家具，大門出入口附近位置設有嵌入式儲物櫃，增加儲物空間。長形客飯廳享有翠綠群山景致，並相連三合一露台，包括實用面積22方呎露台、16方呎工作平台及空調機平台，住戶可放置戶外家具，打造成私人茶座，一面品茗一面欣賞翠綠山景。

睡房面積寬闊，放置雙人床後仍有空間放置衣櫃，房間設有偌大玻璃窗，擁覽屯門一帶都會開揚景致。浴室以白色為主調配以木色、棕色及灰色等和諧之色系作點綴，簡潔高雅。

開放式廚房選用一系列歐洲著名家電品牌Gorenje，包括嵌入式雙頭電磁爐、拉趟式抽油煙機、嵌入式洗衣乾衣機、嵌入式雪櫃及嵌入式微波爐等。