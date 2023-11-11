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地產
2023-11-11 07:00:00

屯門上嵐｜示範單位17樓G室265方呎一房及住客會所「Club Skye」曝光｜多圖

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屯門上嵐｜現樓285呎一房及住客會所「Club Skye」曝光｜多圖

「上嵐」迄今累售82伙，共逾七成單位，成交價介乎480.4萬至589.4萬元。

由建灝地產發展、位於屯門景秀里2號的「上嵐」已屆現樓，發展商首度開放現樓單位，為17G室，實用面積265方呎，一房交樓標準單位，特高樓底，層與層之間高度達3.5米，配以落地玻璃趟門引進自然光，一室光潔明亮。

大門設有韓國Samsung電子門鎖，單位客飯廳布局分明，間隔方正，方便擺放各種家具，大門出入口附近位置設有嵌入式儲物櫃，增加儲物空間。長形客飯廳享有翠綠群山景致，並相連三合一露台，包括實用面積22方呎露台、16方呎工作平台及空調機平台，住戶可放置戶外家具，打造成私人茶座，一面品茗一面欣賞翠綠山景。

睡房面積寬闊，放置雙人床後仍有空間放置衣櫃，房間設有偌大玻璃窗，擁覽屯門一帶都會開揚景致。浴室以白色為主調配以木色、棕色及灰色等和諧之色系作點綴，簡潔高雅。

開放式廚房選用一系列歐洲著名家電品牌Gorenje，包括嵌入式雙頭電磁爐、拉趟式抽油煙機、嵌入式洗衣乾衣機、嵌入式雪櫃及嵌入式微波爐等。

屯門上嵐｜現樓17G室一房交樓標準單位⇊

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屯門上嵐｜會所連園林綠化空間面積逾6000

「上嵐」特別設有室內住客會所「Club Skye」，連同住客共享空間─「The Patio」、「Chill Fit」、「Skye Top」，以及園林綠化空間，面積合共逾6,250方呎。位於地下的室內24小時住客會所「Club Skye」配備5G Wifi高速無線上網及先進的影音系統，可根據住戶需求切換功能，用途多元化。毗鄰住客會所的無邊綠意雅座「The Patio」，設有約12.3米長的特色垂直綠化牆，為室內住客會所引入自然綠化美景。另項目種植多種植物，營造綠意盎然的寫意國度。

位於2樓的空中舒展運動區「Chill Fit」，以近年流行的混合運動體能訓練體系CrossFit打造，半開放式設計的運動區配合四周翠綠景致，成就出更接近自然的健身運動新概念。「Chill Fit」以強化運動能力為目標，設有多個運動區間，包括訓練柔軟度的「The Asana」、提供高強度訓練的「The Power」、著重重力訓練的「The Strength」及「The Punch 」等。

設於天台的「Skye Top」備有天際燒烤園「Skye Grill」、天際雅座「Skye View」及景觀陽臺「Nature Terrace」等區域，住戶可與親朋好友共聚。

屯門上嵐｜會所連園林綠化空間

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「上嵐」提供112伙，全為一房間隔的標準單位，實用面積約265290方呎。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目迄今累售82伙，共逾七成單位，成交價介乎480.4萬至589.4萬元，總成交金額約4.363億元。項目現樓落成後，其時尚型格的物業外觀及設計繼續吸引不少人士查詢，目前大部分已售單位經已交付，業主對項目交樓質素非常滿意，料新一輪現樓推售部署即將展開

即睇屯門上嵐最新資訊 (House730)

上嵐累售82伙 發展商預告展開新一輪現樓推售部署｜屯門新盤

鄭智荣稱，「上嵐」目前大部分已售單位經已交付，料新一輪現樓推售部署即將展開。

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