屯門上車屋苑淪蝕讓災區 5年轉售帳面勁輸三成｜二手市況

二手市場蝕讓成交不絕，個別新界上車屋苑樓價跌幅顯著。屯門區上車屋苑之一的新屯門中心，最新有兩房以385萬元售出，原業主持貨約5年，帳面慘輸155萬元或約三成離場。
祥益地產區域董事黃慶德表示，新屯門中心5座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，最新以385萬元易手，呎價約8,333元。據悉，新買家為區內上車客，鍾情單位有開揚景觀，亦附企理裝修，無須花費一大筆裝修費已可入住，加上有感銀行減息後，現時樓價符合預算之內，終決定入市。
黃慶德指，原業主於2020年以540萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損155萬元，單位期內貶值約28.7%。
近月錄蝕30%以上買賣個案
翻查資料，屋苑近月亦出現蝕幅達30%的二手買賣個案，共同點均為原業主在3年前入市。如8座低層C室，實用面積同約462方呎，上月中以400萬元成交，呎價約8,658元，原業主於2021年以586萬元入市，現轉售帳面損失186萬元或約31.7%。
另一宗為2座低層B室，實用面積同約462方呎，去年11月底以375萬元售出，呎價約8,117元，原業主於2021年以575萬元入市，現轉售帳面蝕達200萬元或34.8%離場。
資料顯示，新屯門中心位於屯門南龍門路55-65號，1990年入伙，共有10座，提供3,500個單位。