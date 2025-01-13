屯門上車屋苑淪蝕讓災區 5年轉售帳面勁輸三成｜二手市況

二手市場蝕讓成交不絕，個別新界上車屋苑樓價跌幅顯著。屯門區上車屋苑之一的新屯門中心，最新有兩房以385萬元售出，原業主持貨約5年，帳面慘輸155萬元或約三成離場。

祥益地產區域董事黃慶德表示，新屯門中心5座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，最新以385萬元易手，呎價約8,333元。據悉，新買家為區內上車客，鍾情單位有開揚景觀，亦附企理裝修，無須花費一大筆裝修費已可入住，加上有感銀行減息後，現時樓價符合預算之內，終決定入市。