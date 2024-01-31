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地產
2024-01-31 12:16:29

屯門中央廣場高層戶750萬沽 13年升值近2倍 代理：低市價成交 ｜商廈市況

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屯門中央廣場高層戶750萬沽 13年升值近2倍 代理：低市價成交 ｜商廈市況

屯門中央廣場新錄得一宗高層戶買賣，面積約1,320方呎，成交價約750萬元，平均呎價約5,681元。(代理提供)

屯門新基建設施陸續落成，區內配套愈見完善，加上毗鄰北部都會區的優勢，促使用家入市投資。中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，屯門中央廣場新錄得一宗高層戶買賣，成交價約750萬元，原業主持貨13年，物業升值近2倍。

是次成交位於屯門海榮路22號屯門中央廣場2323室，面積約1,320方呎，成交價約750萬元，平均呎價約5,681元。買家為同幢物業租客，從事工程拓展業務，有感工廈物業投資價值穩健，加上該單位屬優質，加上叫價吸引，故決定轉租為買。原業主於2011年以約253萬元購入單位，雖然目前成交價略低於市價，但仍見獲利甚豐，持貨近13年，現轉手帳面獲利497萬元，賺幅接近2倍。

中央廣場去年錄得約5宗買賣

伍樂民稱，中央廣場過去一年錄得約5宗買賣成交，除一宗地廠成交外，其餘分層單位買賣成交呎價大都在約7,0678,249元。屯門中央廣場毗鄰屯門公路及青山公路等主要幹線，連接三號幹線即可迅速往返九龍，此外物業連接屯門至赤鱲角連接路，前往國際機場只需15分鐘，前往深圳灣口岸可經港深西部公路快捷方便。

用戶方面，以樓上舖、教育、貿易為主，是區內罕有有二手發售的工商廈。在基建日益完善的情況下，加上屯門第54區物業陸續入伙，區內人口持續增長，料將帶動區內工商物業需求，預料區内工廈買賣交投會繼續見好。

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