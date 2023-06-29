屯門元朗二手重災 雍翠豪園造價見兩年半低

6月個別地區二手表現低迷，尤其月內有大型新盤開賣的新界西，如屯門及元朗區成交分別按月下跌逾兩成及近三成，後者本月只錄得66宗買賣，創今年最少，且區內屋苑雍翠豪園三房套新近以680萬元售出，創同類戶兩年半新低。
中原王勤學指，加息周期未完，買家入市態度審慎，元朗區本月二手成交較上月的93宗，少近30%。雍翠豪園2座高層D室，實用面積672方呎，三房套間隔。原開價720萬元，礙於二手淡靜，業主唯有減價求售，最終累減40萬元或5.6%，至680萬元沽出，呎價10,119元。不過原業主1999年4月以264.7萬元入市，持貨24年轉手帳面仍賺415.3萬元。
屯門海翠花園減價8%沽
中原陳智生稱，屯門區本月錄約110宗二手成交，按月跌逾20%。海翠花園1座低層C室，實用面積521方呎，兩房間隔，裝修企理。原叫價538萬元，累減43萬元或8%，至495萬元獲上車客承接，呎價9,501元。原業主於2016年中以355萬元入市，持貨7年轉手帳面獲利140萬元。
HENLEY PARK暫超額22倍
新盤方面，恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」周六首輪發售228伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目累收逾5,240票，超額約22倍。他介紹會所「CLUB HENLEY PARK」以五星級度假酒店模式為設計藍本，室內外面積共約2.75萬方呎，提供包括約40米長室外游泳池、空中花園等。
海茵莊園周日賣26伙
另外，九龍建業(034)將軍澳現樓新盤海茵莊園將於周日推售26伙，包括21伙開放式及5伙一房，實用面積203至287方呎，折實價372.2萬至512.5萬元，折實呎價16,164至18,808元。項目新推「海茵慶回歸限定優惠」，買家除享有高達27%的折扣優惠外，更可獲贈全屋度身訂造傢俬優惠。