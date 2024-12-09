屯門兆山苑新裝兩房 業主買入9個月即沽 速賺72萬(有相)｜二手居屋成交

屯門居屋兆山苑最新錄速賺成交個案，業主買入單位僅9個月便轉手，帳面賺72萬元退場。中原地產屯門碼頭分行資深分區營業經理劉俊雄表示，息口開始回落，樓價亦已大幅下調，惟租金相對硬淨，在供平過租的情況愈見明顯下，吸引租客「轉租為買」。最近屯門區睇樓氣氛活躍，隨著年尾聖誕假期將至，買家紛紛加快入市步伐，本月區內暫錄約30宗二手買賣成交。
放盤10日速沽 造價較同類略高
劉俊雄指出，分行新近促成居屋兆山苑D座中層6室成交，單位實用面積546方呎，採兩房間隔，外望開揚遠樓景及山景，並附全新裝修。單位業主上月底以390萬元放盤，近日獲買家洽購，放盤僅約10天即成功沽出，累積減價20萬元，於自由市場以370萬元成交，折合實用呎價6,776元，而近期同類單位造價約310萬元至360萬元不等，是次成交價屬略高。
家庭客租轉買承接
據了解，新買家為區內家庭租客，眼見樓價已大幅回落，最近亦兩度減息，本月再減息的機會亦大，所以把握目前樓價仍處低位的時機置業；睇樓兩星期，心儀兆山苑原因是父母亦居於附近，方便照顧，加上上址附帶全新裝修，遂承接自用。原業主則於2024年3月才以298萬元自由市場價買入該單位，有見屋苑近期造價回升，決定先行沽貨獲利離場，持貨僅9個月，現沽出帳面獲利72萬元或升值24%。