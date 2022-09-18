屯門兩房租賃交投活躍 最平1萬有交易！

黃文樂說，樓齡約4年的豐連2座高層B室，實用面積約532方呎，兩房兩廳間隔。據了解，租客為區內客，表示鍾情該屋苑鄰近原住所，搬遷方便，且單位內籠新淨，更附有發展商裝修及少量傢電，毋須大量添置即可入住，租客遂便決定零議價以14,800元「即睇即租」單位，呎租約27.8元。如以同類型單位銀行估價約715萬元作計算，該單位的租金回報率近2.5厘。

祥益地產高級分行經理黃文樂表示，寶怡花園2座高層G室，實用面積約415方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青，鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑鄰近家人，方便照應，且業主願意調整租金，減價1,000元，遂便決定以10,000元承租，呎租約24.1元。若以現時同類型單位的銀行估值約516萬元作計算，該單位的租金回報約2.3厘。

樓市前景未明朗，二手買賣交投放緩，但租賃市場交投暢旺，其中屯門區錄得多宗兩房租賃成交，最平1萬元有交易！

錦華花園連錄 2 宗租賃成交

祥益地產區域董事袁思賢稱，錦華花園A座中層8室，實用面積約353方呎，兩房間隔，日前獲區內客「即睇即租」，以10,500元租入單位，呎租約29.7元。該租客鍾情單位附設企理裝修，加上客廳及房間均擁開揚景觀，且屋苑坐落市中心地帶及鄰近鐵路站，日常起居便利。如以同類型單位的銀行估值約503萬元作計算，該單位的租金回報率約2.5厘。

另一宗為錦華花園B座高層2室，實用面積約348方呎，兩房間隔。據悉，租客鍾情屋苑鄰近原住所，搬遷方便，且單位座向東南、廳房景觀開揚及內籠企理四正，經議價後業主願減200元，租客遂便決定以11,800元「即睇即租」單位，呎租約33.9元。如以同類型單位銀行估價約503萬元作計算，該單位的租金回報率約2.8厘。

屯門市廣場高層戶 1.2 萬租出

袁思賢續稱，屯門市廣場亦錄得一宗「即睇即租」的成交個案，單位為7座高層A室，實用面積約438方呎，兩房兩廳間隔。租客為區內客，主要鍾情該屋苑鄰近原住所及小朋友上學地點，不論搬遷或接送小朋友上下課都較為方便，且單位位於高層，廳房景觀開揚及內附企裝，加上業主願減價500元，租客遂便決定以12,000元「即睇即租」，呎租約27.4元。如以同類型單位銀行估價約578萬元作計算，該單位的租金回報率約2.5厘。