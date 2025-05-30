屯門凱和山呎價媲美同區二手 即買即住即放租

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，共提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至4房，實用面積介乎291至3,419平方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，當中一房單位折實價均低於400萬元，兩房開放式戶型也介乎410至460萬元，呎價媲美同區二手樓盤，極具競爭力。該項目的租務市場發展潛力不俗，兩房平均月租14,500元，回報率介乎3.7至近4厘，為近期區內矚目新盤。項目已屆現樓階段即買即住即放租。
項目提供多元戶型選擇，加上單位景觀開揚，環繞盡是其他樓盤的園景，部分更可遠眺大欖涌，鄰近哈羅香港國際學校，步行約15分鐘則可達黃金海岸商場，加上頻密巴士與小巴往返屯門市中心，休閒娛樂設施一應俱全，吸引不少屯門區內分支家庭與換樓客入市，項目開賣至今銷情持續暢旺。
與Benson談區內市況
屯門是深圳灣來港的最前線市鎮，而坐落掃管笏就有珠海學院，令不少港漂會物色附近租盤作為學生宿舍。當區不少單位均為非納米盤間隔，對於不習慣擠迫住屋環境的內地客來說，區內一帶自然帶來更多優質選擇。
凱和山基本資料
地址：屯門管翠路18號
座數：4座大廈及14間洋房
樓層總數：16至17層
戶型：開放式至4房
實用面積：291至3,419平方呎
校網：(小學)71，(中學)屯門區