屯門凱和山呎價媲美同區二手 即買即住即放租

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，共提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至4房，實用面積介乎291至3,419平方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，當中一房單位折實價均低於400萬元，兩房開放式戶型也介乎410至460萬元，呎價媲美同區二手樓盤，極具競爭力。該項目的租務市場發展潛力不俗，兩房平均月租14,500元，回報率介乎3.7至近4厘，為近期區內矚目新盤。項目已屆現樓階段即買即住即放租。

項目提供多元戶型選擇，加上單位景觀開揚，環繞盡是其他樓盤的園景，部分更可遠眺大欖涌，鄰近哈羅香港國際學校，步行約15分鐘則可達黃金海岸商場，加上頻密巴士與小巴往返屯門市中心，休閒娛樂設施一應俱全，吸引不少屯門區內分支家庭與換樓客入市，項目開賣至今銷情持續暢旺。