屯門凱和山夥利嘉閣推現樓置業禮遇 送北海道雙人旅遊套票總值10萬元｜新盤優惠

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏新盤「凱和山」現以現樓形式推出市場，買家可即場參觀單位開則及其開揚景觀。利嘉閣地產為配合發展商最新現樓銷售推廣策略，特別推出「凱和山」客戶專屬現樓置業禮遇。由即日起至今年5月31日，凡經該行購入「凱和山」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈「北海道雙人7日6夜旅遊套票」，每個優惠價值約2萬元，總值約10萬元。

「凱和山」是屯門掃管笏近年的矚目大型新盤，在剛過去的周末首度開放現樓予公眾參觀，隨即現樓錄得逾2,100參觀人次，項目累計售出70伙，套現逾3億元。利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，該盤位置優越，自成一國，環境清幽寧靜，前迎黃金海岸，背靠大欖郊野公園，坐擁逾4.7萬方呎的豪華住客會所「Club MORI」，並以「Japandi」為設計靈感，結合日和裝潢及北歐風格的設計，而集三大主題區提供27項動靜兼備的多元設施，提供集綠意、海岸及健康的生活空間。